Deux semaines nous séparent de l’arrivée du mois sacré du Ramadan. Comme chaque année, les associations caritatives se préparent afin de couvrir, au maximum, les besoins des citoyens les plus démunis. L’une des images de ces préparations, c’est la préparation des restaurants de la Rahma qui assurent le repas du Ramadan aux personnes qui souffrent de conditions de vie difficiles.

La flambée des prix de presque tous les aliments et produits de consommation, pousse ces associations à augmenter leurs efforts et multiplier leurs activités. Cette situation d’urgence nécessite leur intervention et la création des restaurants de la Rahma, mais les met aussi sous les feux des projecteurs.

En effet un restaurant de la Rahma offre ses services à un grand public, et il sera le premier responsable sur le bon ou le mauvais déroulement des évènements.

Pour éviter tout dérapage en cette situation, l’état intervient sur l’activité de ces restaurants de la Rahma. De nombreux walis ont lancé des instructions concernant ces derniers.

A ce propos, les chefs d’APC sont appelés à analyser la situation, étudier les demandes et surtout à ne pas donner les permis d’ouverture des restaurants de Rahma d’une manière aléatoire. Ces restaurants doivent suivre les conditions imposées pour avoir accès à une autorisation d’activité.

Une restriction sur les conditions d’ouverture des restaurant « Errahma »

Voulant venir à l’aide des personnes dans le besoin, les restaurants de Rahma doivent céder aux instructions imposées par de nombreux walis. Ces derniers ont insisté sur la nécessité de continuer à suivre les mesures sanitaires pour la protection contre le Covid-19, malgré la baisse remarquable des contaminations sur le territoire national mais les regroupements autour du repas du Ramadan avec des nombres importants, représente toujours un risque de propagations du virus.

Les conditions ne concernent pas uniquement les mesures sanitaires, mais il y a aussi la question de l’hygiène et de la propreté, tout restaurant avec un manque des mesures de propreté, signalé par les services du contrôle d’hygiène risque une amende ainsi qu’un arrêt d’activité.

De plus, les restaurants de Rahma doivent être situés dans des endroits sécurisés, loin des routes et accès dangereux afin de préserver la vie des citoyens concernés. Ces endroits doivent être plus ou moins éloignés l’un de l’autres afin de pouvoir couvrir un large champ et assurer la restauration d’un maximum de personnes dans le besoin.

Les associations trouvent des difficultés pour obtenir des autorisations de lancement des restaurants de Rahma mais ils doivent s’adapter aux conditions d’activité pour la bonne cause.