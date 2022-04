Ramadan 2022 : le ministère dévoile le montant de la Zakat El Fitr

Ramadan est arrivé au début du mois d’Avril et les algériens dont les musulmans s’adonnent au jeûne. Ce mois sacré est synonyme de spiritualité et souvent de charité.

C’est dans ce contexte que le ministère des Affaires religieuses et des Dotations a appelé à l’initiative de payer la zakat al-Fitr ce jeudi 14 Avril 2022. Il a aussi communiqué estimation de cette donation : 120 dinars, ce qui représente la valeur d’en moyenne deux kilos des denrées alimentaires sur le marché algérien.

Le ministère a rappelé que cette donation est obligatoire pour chaque homme et femme musulman, peu importe l’âge ou la situation économique tant qu’il a plus que ce qu’il lui fait comme nourriture quotidienne et qu’il a une rémunération.

La récolte de ces dons peut débuter dès les deux première semaines du mois passées à certaines conditions. En effet, la donation doit être attribuée à une personne nécessiteuse qui en a réellement besoin, et qu’elles ne soient comptabilisées par les comités de fonds qu’un jour précédent l’Aid Al Fitr.

Le prix des denrées alimentaires toujours en hausse

Durant le mois de Ramadan, les algériens auraient dû apercevoir une baisse des prix afin de rendre les produits plus accessibles à tous.

Contrairement à toute attente, les tarifs de l’alimentation voient une hausse significative que le peuple a du mal à assumer compte tenu du pouvoir d’achat très faible. Les viandes blanches ont augmenté de 100 DA et sont affichées à 430 Dinars le kilo, tandis que la viande bovine passe à 1200 dinars.

Les fruits et légumes sensés être plus donnés sont aussi affichés a des prix exorbitants. A titre d’exemple, la banane est affichée à 600 DA dans les marchés d’Alger.