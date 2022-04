Ramadan 2022 : horaires imsak et iftar en Algérie

La Commission nationale d’observation du croissant lunaire avait annoncé, hier, que le mois de Ramadan de l’année 2022 débute aujourd’hui, samedi 2 avril 2022, à la suite de l’observation du croissant lunaire.

Pendant le mois de Ramadan, les musulmans doivent prêter une grande attention aux heures du lever et du coucher de soleil qui limitent la durée de jeûne pendant ce mois. Sur ce propos, le Ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a dévoilé les horaires de imsak et de iftar, dans un communiqué rendu public aujourd’hui, 1er Ramadan. Le imsak correspond à l’heure du lever de soleil, moment du début de jeûne et le iftar correspond à l’heure du coucher de soleil, moment de rompre le jeûne.

En effet, en vue de la grandeur de la surface de l’Algérie, les horaires de imsak et de iftar diffèrent d’une région à l’autre. Pour ce, le ministère a annoncé les horaires en les regroupant selon la région. On distingue trois régions, la première région concerne les wilayas du Nord Algérien, en prenant pour référence les horaires de jeûne de la wilaya d’Alger.

La deuxième région concerne les wilayas intérieures et ils ont pris pour référence les horaires de jeûné de la wilaya de Djelfa. Et la troisième région est celle du Sud Algérien en se référant aux horaires de jeûné de la wilaya de Adrar.

Il convient de noter qu’en Algérie, la plus longue durée de jeûne arrive jusqu’à 15 heures et 30 minutes de jeûne, de 04h08 du matin jusqu’à 19h40, et ce, vers la fin du mois sacré.

Plus de détails sur les horaires de imsak et de iftar sont affichés dans les tableaux ci-dessous :

Ministère de l’éducation : horaires de travail pendant le mois de Ramadan

Durant le mois de Ramadan, un mois marqué par le jeûne, les horaires de travail sont un peu particuliers. Comme chaque année en Algérie, les différents établissements, administrations et institutions (étatiques ou privés) changent leurs horaires de travail afin de rendre les journées moins pénibles.

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé, le mardi 29 mars, un changement des horaires approuvé dans les établissements d’éducation pour ce mois de Ramadan. Les heures de travail dans les établissements d’enseignement seront prolongées pendant ce mois.

Pour les wilayas du sud, les horaires de travail sont fixés de 07h00 du matin jusqu’à 14h00 , et pour le reste des wilayas de 08h30 du matin à 15h30.

En effet, le temps de travail quotidien durant le Ramadan sera réduit en fonction des paliers d’éducation, comme suit : Dans les écoles primaires qui fonctionnent selon un système à poste unique : les postes du matin et du soir sont réduits d’une demi-heure. La période du matin comprend une pause de 15 minutes, et les périodes du matin et du soir sont séparées par une pause de 01h45.

Et dans les écoles primaires fonctionnant en double vacation : les permanences du matin et du soir sont chacune réduites d’une heure. Une pause de 15 minutes pour chaque vacation, et les vacations du matin et du soir sont séparées par une pause de 30 minutes.

En ce qui concerne les niveaux moyen et secondaire : Le cours d’une heure est réduit de 15 minutes. La période du matin est séparée de la période du soir par une pause de 15 minutes. Chacune des périodes du matin et du soir comprend une pause de 5 minutes.