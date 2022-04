Ramadan 2022 : 10 savoureux plats traditionnels algériens à déguster

Si le couscous, pâte à base de semoule servie avec un ragoût de viande et de légumes, représente la spécialité phare de la cuisine algérienne, celle-ci recèle une variété d’autres plats de terroir tous aussi délicieux les unes que les autres.

Nous y retrouvons un exquis mélange de saveurs berbères, méditerranéennes, maghrébines, arabes, turques, françaises. La cuisine algérienne repose sur une base de légumes, de céréales et de viandes.

Qu’est-ce qu’alors la cuisine algérienne ? Voici délicieux 10 plats traditionnels à essayer pendant ce mois de ramadan…

1. Rechta

La Rechta se prépare traditionnellement avec des nouilles fines et un bouillon de poulet et de légumes. Ce plat d’une simplicité naturelle n’en est pas moins succulent. Les nouilles, délicates et légères, baignent dans un savoureux bouillon composé de poulet, d’oignons, d’ail, d’huile, de pois chiches, de ras el hanout (mélange de plusieurs épices), de cannelle et de légumes racines. Les Algériens aiment servir ce mets particulièrement lors des fêtes familiale et religieuse, comme les mariages et l’Eid al Fitr.

2. Mahjouba

La Mahjouba est une crêpe algérienne extrêmement appréciée. Il s’agit de crêpes feuilletées faites de semoule et farcies de tomates confiturées, de piments, d’oignons, de tomates fraîches et d’herbes. On aime généralement se délecter de ces délicieuses crêpes au petit-déjeuner, accompagnées d’un vivifiant thé à la menthe.

3. Chakhchoukha

Probablement le plat le plus recommandé par les Algériens quand un touriste étranger leur demande quelle spécialité locale il devrait essayer. À ne pas confondre avec l’universelle shakshuka, la Chakhchoukha se prépare avec des morceaux déchirés de pain plat et fin appelé rougag ; le rougag est ensuite garni de marqa, un délicieux ragoût fait à base de tomates, de viande d’agneau (ou de poulet), d’oignons, de poivrons, de pois chiches et d’épices.

4. Brochettes

Les viandes grillées au barbecue représentent une nourriture que de nombreux Algériens adorent déguster ! Les brochettes se composent de viandes d’agneau, de poulet, de saucisse ou de foie de poulet grillées au feu de bois et habituellement servies avec de la harissa (sauce épicée) et des baguettes croustillantes. Les brochettes sont parfois marinées et parfois on ajoute des bouts de graisse d’agneau entre les morceaux de viande pour plus de goût.

5. Tajine zitoune

Le tajine zitoune (tajine aux olives) fait partie des plats les plus populaires en Algérie pendant le mois de Ramadan. C’est un ragoût qui consiste en des boulettes de viande hachée (agneau, bœuf, poulet ou poisson) assaisonnées d’herbes fraîches et d’épices, des pommes de terre, des champignons, des légumes, du jus de citron et des olives séchées. La préparation se fait traditionnellement dans un tajine, marmite en terre cuite (ou en faïence) à couvercle conique dans laquelle les ingrédients sont cuits à l’étouffée. Ce plat se déguste avec du riz ou du pain algérien frais, idéal pour éponger cette sauce savoureuse.

6. Couscous

Pour les Algériens, à l’instar des autres peuples de l’Afrique du Nord, le couscous accompagne de nombreux repas. Le couscous est réalisé avec une semoule de blé dur et servi avec de la viande, des légumes et une sauce, parfois piquante. On prépare traditionnellement le plat dans un cuit-vapeur en métal appelé couscoussier, le ragoût cuit au fond tandis que les grains sont placés dans le panier perforé du dessus. En règle générale, les familles algériennes réunies réservent le couscous pour le déjeuner du vendredi, le repas le plus important de la semaine.

7. Rfiss

Mets sucré originaire du Constantinois, le rfiss se compose d’une galette de semoule cuite au four, coupée en tranches et placée dans un robot pour en faire des miettes d’une taille similaire à celle des grains de couscous. Les autres ingrédients qu’on utilise dans la préparation du rfiss sont l’eau de rose, le lait, le sucre, le miel, le beurre et les noix. On sert le rfiss habituellement avec du lben (lait fermenté) ou du thé frais.

8. Zviti

Le zviti, spécialité emblématique de la région de Ghardaïa, est une préparation qui se compose principalement d’une galette de semoule, appelée rakhssis, coupée en petits morceaux, puis broyée dans un mortier en bois (mehrez). Des poivrons grillés, des tomates et d’autres ingrédients sont ensuite ajoutés pour créer le zviti. On sert traditionnellement le zviti dans le « mehrez » qui se trouve dans un trou creusé au milieu de la table, et on le déguste avec une longue cuillère en bois.

9. Dobara

Ce ragoût d’Algérie et d’autres pays d’Afrique du Nord est surtout populaire pendant l’hiver. Il s’agit d’un plat composé de fèves ou de pois chiches (ou parfois les deux) noyés dans un succulent ragoût de légumes épicé avec de la pâte d’harissa. Ce plat simple, mais chaleureux, se déguster dans l’idéal avec du pain frais et croustillant.

10. Msemen

Le msemen, pain plat traditionnel au Maghreb, est fabriqué à partir d’un mélange de semoule, de farine, de sucre, de sel, de levure, d’eau chaude, de beurre clarifié et d’huile. On pétrit la pâte pour obtenir une substance veloutée, puis on en tire des petits carrés aplatis. Les carrés sont ensuite frits à la poêle jusqu’à ce qu’ils deviennent croustillants, dorés à l’extérieur et cuits à l’intérieur. On consomme le msemen généralement avec du beurre ou de la confiture, accompagné de thé ou de café. Il existe aussi une version de cette pâtée farcie de légumes et de viandes que l’on appelle m’hadjeb. Comme la plupart des plats algériens de cette liste, le msemen est toujours plus savoureux lorsqu’il est servi chaud.