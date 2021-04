Ramadan 2021 : les principales séries algériennes

Comme chaque ramadan, les longs métrages des différentes productions algériennes se font nombreuses, offrant ainsi au téléspectateur un large choix de programmes à regarder durant le mois sacré.

Contrairement à l’année 2020, marquée principalement par la crise sanitaire causée par la pandémie du coronavirus, cette année s’annonce différente, avec pas moins de sept dramas ainsi que dix sitcoms diffusées sur les diverses chaînes de TV nationales, menées par un casting à la hauteur.

Parmi les productions les plus attendues durant ce mois sacré figurent le troisième volet de la série « Achour El Acher », réalisé par Djaafar Gassem, qui se montre un fond plus orienté vers le drama que dans le comique, comme ça a été le cas durant les deux premiers volets. On notera néanmoins une absence de marque au casting, Salah Aougrout en l’occurrence.

Dans cette liste, deux feuilletons et une série ont fait des suites, c’est le cas bien sûr de “Machair” du réalisateur turc Mohamed Gok et de Yemma du réalisateur tunisien Madih Belaid. Les deux productions ont rattrapé leurs retards de la première saison en procédant à plusieurs changements au niveau de la distribution.

Les bandes annonces des programmes prévus pour le ramadan

» Achour El Acher « , saison 3 :

» Yemma 2″ :

» Machaair 2 » :

“Liyam” :

Feuilleton “ Nafak ” :

Feuilleton “ 7 Hadjrat ” :

» Ahwal Enass » :