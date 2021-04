Ramadan 2021 : Boulenouar dévoile les prix des viandes

Le président de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) Hadj Tahar Boulenouar a dévoilé ce lundi les prix qui devront s’appliquer sur les viandes blanches et rouges durant le mois du Ramadan.

Intervenant sur les ondes de la Radio locale de Sétif, Boulenouar a indiqué que les prix des viandes rouges, blanches et congelées devront connaitre une nette baisse à compter du quatrième jour du mois sacré.

Pour ce qui est du poulet, l’intervenant a indiqué que les prix seront proposés entre 280 et 300 DA le kilogramme, notant que « d’importantes quantités seront injectées sur le marché vers la fin de la semaine en cours ».

Le prix des viandes congelées importées ne dépassera pas les 1000 DA le kilogramme, selon le même responsable, qui précise à l’occasion que les premières quantités devront arriver la fin de la semaine en cours ou au plus tard vers le début de la semaine prochaine.

Commercialisation des viandes en provenance du sud du pays

S’exprimant à propos de la qualité des viandes en provenance du sud du pays, le président de l’ANCA a rassuré qu’elles sont d’une bonne qualité contrairement à ceux qui a été relayé par certains. Pour ce qui est des prix, il a affirmé qu’ils seront plutôt abordables.

Dans ce contexte, il a indiqué que la décision de commercialisation des viandes en provenance du sud du pays dans les wilayas du nord constitue une mesure des plus importantes et motivantes pour les éleveurs. Et ce, malgré que la différence du prix est de 100 DA d’autant que le coût de la viande du sud est inférieur à celui du nord avec une différence allant entre 250 et 400 DA le kilogramme.

Ceci dit, Hadj Tahar Boulenouar n’a pas manqué de noter que la décision de l’autorisation exceptionnelle de l’importation des viandes et la commercialisation des viandes issues de l’élevage dans les régions du sud du pays devront contribuer dans la stabilité des prix.