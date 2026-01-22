« RAK WADJED », Flux Care frappe fort en s’associant au rappeur Flenn

Flux Care, marque algérienne de produits de beauté et de soins du corps, reconnue pour son sens de l’innovation et la richesse de son catalogue, renforce sa stratégie de communication à travers une collaboration aussi audacieuse que symbolique autour de sa gamme Flux Care Men, dédiée aux hommes. Pour porter son message, l’enseigne a choisi une figure emblématique de la scène musicale algérienne, le célèbre rappeur Flenn.

Avec une gamme dédiée aux hommes, Flux Care affirme sa volonté de s’exprimer plus fort et plus juste. La marque confie ainsi sa voix à un artiste dont les valeurs rejoignent naturellement les siennes. Authenticité, détermination et exigence constituent le socle de cette alliance pensée comme une prise de parole cohérente et engagée.

Soins, attitude et identité : Flux Care s’allie à Flenn

Flenn ne doit rien au hasard. Le rappeur algérien a bâti son parcours sur le travail acharné et un style singulier qui lui a permis de s’imposer durablement sur la scène hip-hop nationale. Son histoire personnelle, marquée par la persévérance et la construction de soi, a joué un rôle déterminant dans son ascension et dans une success story qui a profondément transformé sa vie.

Dans cet univers chargé d’émotions et de caractère, Flux Care trouve une voie, et une voix, pour transmettre un message fort, direct et en phase avec les attentes des consommateurs. La marque mise sur une communication incarnée, sincère et résolument tournée vers l’action.

Cette collaboration s’articule autour d’un slogan évocateur : « RAK WADJED » (« Tu es prêt »). Une signature pensée pour traduire l’état d’esprit que Flux Care souhaite insuffler à travers ses produits pour hommes : offrir à chacun les moyens d’être prêt à tout, à tout moment.