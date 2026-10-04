Raisin algérien à 0,99 € en France contre 450 DA : après la polémique, le commerçant s’explique

Une vidéo montrant du raisin algérien vendu 0,99 € le kilo en France fait réagir les internautes. En Algérie, le même fruit atteint parfois 450 DA sur les marchés. Le commerçant défend sa méthode et pointe du doigt les marges pratiquées en Algérie.

« Regarde l’Algérie » : une vidéo à 0,99 € le kilo

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le commerçant franco-algérien Fayçal Ouchen présente du raisin algérien. Il le vend 0,99 € le kilo dans son épicerie, près de Paris. « Regarde l’Algérie », lance-t-il face à la caméra, avant d’assurer qu’il « défie le monde ».

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Au taux officiel, 0,99 € équivaut à environ 150 DA. Au taux du marché parallèle, proche de 277 DA pour un euro, la somme atteint près de 275 DA. En Algérie, le raisin se vend jusqu’à 450 DA le kilo sur certains marchés de détail.

Le commerçant détaille ses coûts

Face à la polémique, Fayçal Ouchen a répondu dans une nouvelle vidéo. Selon lui, il achète le raisin directement aux producteurs algériens, sans passer par les grossistes. Il dispose d’une société d’exportation en Algérie et d’une société d’importation en France, en plus de son épicerie.

Le commerçant énumère aussi les frais qu’implique l’exportation. Il cite l’emballage, l’étiquetage, le certificat de conformité et les analyses en laboratoire, notamment sur les pesticides. S’y ajoutent le transport, dont le fret maritime en hausse, et les droits de douane en France.

Malgré ces coûts, il parvient à vendre son raisin autour d’un euro le kilo. Pour lui, cela montre que le prix payé au producteur reste très bas. Il estime qu’un raisin de cette qualité se vend pourtant entre 500 et 600 DA en Algérie.

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Il pointe les dérives du marché algérien

Le commerçant s’interroge sur ce décalage. Si le raisin coûte si peu au producteur, pourquoi ne pas le vendre moins cher aux Algériens ? Il regrette aussi l’absence de promotions en pleine saison, contrairement à d’autres pays.

Selon lui, certains commerçants préfèrent jeter leurs invendus plutôt que de baisser leurs prix. Il rappelle enfin l’écart de pouvoir d’achat : un Européen gagne en une journée ce qu’un Algérien gagne en un mois. Il va jusqu’à se demander si le marché algérien relève du « marché noir ».

Ses explications ne convainquent pas tous les internautes. Beaucoup s’interrogent encore sur le poids réel du transport et des taxes dans le prix final.

Cette polémique intervient en pleine flambée des prix des fruits et légumes en Algérie. Le président Tebboune a dénoncé « la cupidité » de spéculateurs, et le ministère du Commerce multiplie les contrôles sur les marchés.

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