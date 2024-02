« Raï & Sky », l’évènement parisien qui met la culture musicale algérienne à l’honneur

Le 17 février 2024, le Relais Resto, situé au 61 rue Victor Hugo à Pantin, s’apprête à vibrer au son du Raï, ce genre musical algérien riche et entraînant, à travers une soirée exceptionnelle intitulée « Raï & Sky ». Cet événement promet donc une immersion festive dans la culture Raï, articulée autour de trois moments forts : une exposition, un set de vinyles d’archives, et un DJ set, chacun portant la signature de figures emblématiques de la scène musicale et artistique liée à ce genre.

Turrab, collectif basé à Paris, se positionne comme un catalyseur de rencontres culturelles, mettant en lumière l’esprit alternatif de la scène créative MENA dans les domaines de la musique, du cinéma, et de la littérature.

Ainsi, cette soirée s’inscrit dans leur démarche de valorisation des échanges culturels et de la convivialité, en rassemblant artistes et public autour d’une passion commune pour le Raï et ses influences.

Le choix du Relais Resto comme lieu pour cet événement n’est pas anodin. Situé au cœur de Pantin, cet espace offre le cadre idéal pour une soirée de découverte et de partage, symbolisant alors la rencontre entre les traditions musicales algériennes et le dynamisme de la scène culturelle parisienne. Les billets sont en vente, via plusieurs plateformes.

Algerian Vinyl, Bold, et DJ Yane : 3 représentants de la culture algérienne

Abdel Ghani Hidouche, mieux connu sous le nom de BOLD, est un artiste algérien né en 1989 à Bejaia. Diplômé en art et industrie graphique, il s’inspire largement de la culture urbaine et du street art. Ses œuvres, mêlant calligraphie, typographie et illustration, témoignent d’une maîtrise exceptionnelle et d’une quête permanente de beauté. Ses participations à des événements tels que la Biennale DJART et le Musée de la Calligraphie soulignent alors l’importance de son travail dans le paysage artistique contemporain.

Mounira Zerkine, connue sous le pseudonyme Algerian Vinyl, est une figure emblématique de la communauté musicale algérienne, avec une passion profonde pour la musique de son pays. Partageant sa passion à travers une collection impressionnante de vinyles d’archives, elle a su créer une communauté dévouée de 13 300 abonnés sur instagram, séduits par sa capacité à mettre en lumière les classiques de la musique algérienne et à célébrer la richesse de cette culture.

Yane, DJ et producteur algérien, est reconnu pour ses performances vibrantes qui puisent dans ses origines Amazighs. En mélangeant habilement les rythmes africains, les chants amazighs ancestraux et les sonorités électroniques modernes, il crée donc un pont entre les cultures, proposant une fusion unique qui célèbre l’héritage musical nord-africain tout en l’inscrivant dans la modernité. Ses sets sont une invitation au voyage, offrant une conclusion énergique et mémorable à la soirée.

« Raï & Sky » promet donc d’être une soirée où la musique, l’art, et les échanges culturels s’entrecroisent pour offrir une expérience inoubliable.