Rage en Algérie : Cette wilaya lance une campagne de vaccination « gratuite »

L’Algérie se mobilise pour éradiquer la rage, une maladie qui continue de faire des victimes dans le pays. La wilaya de Mostaganem a donné le coup d’envoi en organisant les 28 et 29 septembre une campagne de vaccination gratuite pour les chiens et les chats, coïncidant avec la Journée mondiale contre la rage.

Cette initiative locale, qui mettra en place des points de vaccination dans plusieurs daïras, vise à enrayer la propagation de la maladie et à protéger la population, en particulier les enfants, cibles de cas récents à Mostaganem et à Oum El Bouaghi.

Des actions de sensibilisation seront également menées pour encourager les propriétaires à tenir à jour le carnet de vaccination de leurs animaux.

L’Algérie intensifie sa lutte contre la rage : Un plan national pour « zéro décès » d’ici 2030

Ces efforts locaux s’inscrivent dans une stratégie nationale ambitieuse : atteindre « zéro décès par rage humaine » à l’horizon 2030. Un plan stratégique national de lutte contre cette zoonose a été lancé, avec pour objectif d’intensifier la vaccination des chiens domestiques et errants, principaux vecteurs de la rage.

La représentante du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, Dr Leïla Ramdani, a annoncé le lancement du projet Rabtool, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), un programme visant à harmoniser la lutte contre la rage canine en Afrique du Nord.

Le plan national multisectoriel, qualifié de « bond qualitatif », a été présenté lors d’une journée scientifique à Médéa, où des experts ont souligné la nécessité de la vaccination massive et de la gestion des populations de chiens errants, notamment par l’éradication des dépôts d’ordures et la création de fourrières adaptées.

Cet effort collectif, incluant les ministères de la Santé et de l’Agriculture, l’Institut Pasteur et des organismes internationaux, montre la détermination du pays à renforcer la prévention pour réduire drastiquement les cas de rage.

En conclusion, la mobilisation de l’Algérie contre la rage marque un tournant décisif dans la lutte contre cette maladie évitable mais souvent mortelle.

À travers des campagnes locales de vaccination, comme celle menée à Mostaganem, et un plan stratégique national ambitieux, le pays démontre sa volonté d’agir de manière concertée et durable.