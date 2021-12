Raffinerie Augusta de Sonatrach : quand la SRI exprime sa satisfaction

Le 9 mai 2018, Sonatrach signe un accord avec ESSO Italiana Srl (filiale à 100% d’Exxon Mobil). Cet accord porte sur l’achat de la raffinerie d’Augusta, et sera le début d’un long scandale qui finira par faire tomber L’ancien PDG du groupe pétrolier, Abdelmoumen Ould Kaddour.

Cette raffinerie a couté au trésor public, au total, trois milliards d’euros. Les experts avaient tous dénoncé cette décision qualifiée d’une “reprise d’une vieille ferraille” qui a fait saigner les caisses de l’État.

Ceci dit, le bilan de l’année 2021 montre que cette raffinerie controversée ressort avec des chiffres positifs. C’est en tout cas ce qu’affirme le quotidien Le Jeune Indépendant, qui a contacté un cadre dirigeant de Sonatrach Raffineria Italiana Srl (SRI), la société gestionnaire de la raffinerie basée à Milan (Italie).

Un bilan positif

Malgré sa réputation entachée par les scandales de corruption, la raffinerie Augusta semble être sur la bonne voie pour satisfaire les attentes de Sonatrach, qui a investi un milliard de dollars pour son acquisition et sa modernisation. C’est ce qui ressort en tout cas des déclarations de ce cadre dirigeant, qui affirme que le rendement de cette raffinerie est entrain de s’améliorer.

En effet, et toujours selon la même source, pendant les 11 premiers mois de l’année 2021, la raffinerie Augusta est ressortie avec un bilan positif. Il s’agit donc d’un redressement, comparé aux résultats obtenus au début de son exploitation en 2018, ou elle a englouti plus de 3 milliards d’euros.

Le même cadre dirigeant a souligné, concernant la raffinerie Augusta, que ce projet d’investissement a donné finalement ses fruits, et que Sonatrach a pu enfin en tirer de positifs retours sur investissement. La capacité de raffinage d’Augusta est actuellement de 10 millions de tonnes par an, assure le même responsable, qui ajoute que cela la place en deuxième position, après celle de Skikda.

L’Algérie exprime sa satisfaction ?

Le même intervenant assure que le magasin général, détruit par les flammes en septembre 2018, a été inauguré il y a quelques jours, en la présence des membres du Conseil d’administration. Une délégation Algérienne a également exprimé sa satisfaction après une visite des installations de raffinage et des entrepôts, indique le responsable.

Plus une raffinerie est grande, plus son rendement est important, affirme ce dirigeant qui souligne que la raffinerie d’Augusta est grande et complexe ce qui lui permet de présenter des grands avantages pour l’économie algérienne.

Ceci dit, et depuis son acquisition, cette raffinerie n’a fait que parler d’elle dans les procès pour corruption. Ould Kaddour ainsi que son équipe, responsables de cet achat, se sont vite retrouvés, sous tirs croisés. L’ancien PDG a même fini par être extradé des UAE, avant de finir en prison.