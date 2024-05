Rafah/Gaza : l’Algérie va présenter une résolution au Conseil de sécurité de l’ONU

L’ambassadeur Amar Bendjama a fait savoir, mardi 28 mai, que l’Algérie prépare une résolution au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour réclamer l’arrêt du “massacre” que commet l’armée israélienne à Rafah.

Amar Bendjama a fait cette annonce à la presse à l’issue d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU qui s’est tenue à huis clos. Il a, en outre, souligné que le texte de ce projet de résolution, que l’Algérie va faire circuler, sera “court” et “clair“, “pour arrêter le massacre à Rafah“.

Toutefois, l’ambassadeur algérien n’a pas précisé quand il envisageait de soumettre le projet de résolution au vote. “Nous espérons que ça pourra se faire aussi vite que possible parce que des vies sont en jeu“, a déclaré l’ambassadeur chinois Fu Cong.

Pour rappel, Alger a réclamé cette réunion d’urgence du Conseil de sécurité au lendemain d’une frappe israélienne nocturne sur un camp de déplacés à Rafah (sud de Gaza). Celle-ci a mis le feu à des tentes, faisant 45 morts et 249 blessés, dont des femmes et des enfants.

En réaction à ces attaques meurtrières, le commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini a écrit sur X (ex-Twitter) ces mots lourds de sens : “Les images de la nuit dernière témoignent de la façon dont Rafah s’est transformée en enfer sur terre“.

