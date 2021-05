L’interpellation violente de la journaliste Kenza Khattou, alors qu’elle ne faisait que couvrir la manifestation du 117e vendredi du Hirak, a suscité l’émoi et a donné naissance à un vaste élan de solidarité.

La journaliste a été donc placée en garde à vue au commissariat central et sera présentée demain dimanche devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed. Plusieurs autres journalistes ont été également interpelés durant la journée d’hier. Et au final, seule Kenza Khattou qui a été retenue.

L’avocate Zoubida Assoul a indiqué ce samedi que la journaliste détenue a été même privée de voir ses avocats. Dans un poste publié sur sa page Facebook, Me Assoul a écrit : « Je viens de sortir du commissariat de Trollard pour voir la journaliste Kenza khatou, maintenue en garde à vue depuis hier et savoir pour quels chefs d’inculpation elle est retenue, hélas on m’a dit que ça sera pour demain ».

Dans un communiqué rendu public ce samedi, le Média Radio M a réagi à la violente interpellation de sa journaliste ainsi que le traitement spécial qu’elle subit. « La journaliste Kenza Khattou, de la rubrique politique de Radio M a été brutalement interpellée par les forces de police ce vendredi 14 mai à 13 h 30 à Alger centre alors qu’elle assurait, comme chaque semaine, la couverture des marches populaires du Hirak », lit-on dans le communiqué.

« Kenza Khattou a subi d’un traitement spécial ».

Lors de son arrestation, en compagnie de plus d’une dizaine d’autres journalistes, « Kenza Khattou a subi d’un traitement spécial ». « Elle a été transférée dans une voiture banalisée et gardée au secret toute la journée. Le procureur de la république a jugé nécessaire de la maintenir en garde à vue, en perspective de sa présentation au parquet ce dimanche 16 mai », indique-t-on encore.

Tout en mettant en avant « le traitement dégradant » qu’a subi la journaliste « au moment de son interpellation », Radio M précise : « Nous ne disposons pas d’éléments sur les raisons pour lesquelles Kenza Khattou a été placée en garde à vue ».

À ce propos, la direction de Radio M indique qu’elle « est en relation avec le collectif des avocats en défense des détenus d’opinion, afin d’assurer la défense qu’il convient de Kenza Khattou », soulignant que « Me Zoubida Assoul s’est rendue au lieu de la garde à vue, dévoilé aujourd’hui, et s’est vu refuser le droit de visite avant la fin des 48 heures, de même que les membres de la famille de Kenza ».