« Raconte-moi la Casbah … 3D », un musée virtuel qui met en avant ce patrimoine au Métro d’Alger

Un nouveau projet de mini-cinéma en 3D, baptisé « Raconte-moi la Casbah … 3D », a vu le jour récemment à Alger. Le deuxième étage de la station de métro de la Place des Martyrs, ce lieu propose des projections vidéo numériques en trois dimensions (3D) dédiées à la Casbah d’Alger. Cette initiative a suscité un grand intérêt parmi les passionnés de cet ancien quartier historique, riche en patrimoine culturel et architectural.

Ce projet novateur a été rendu possible grâce à la collaboration entre l’Office national de Gestion et d’Exploitation des Biens culturels protégés (OGEBC), l’Entreprise du Métro d’Alger et un organisme privé dédié à sa réalisation. Ensemble, ils ont concrétisé cette vision qui vise à mettre en valeur la Casbah et à faire revivre son patrimoine matériel et immatériel, ainsi que ses us et coutumes.

Le 25 juillet dernier, les portes du mini-cinéma « Raconte-moi la Casbah … 3D » se sont ouvertes pour des projections immersives grâce à la réalité augmentée. Les amateurs de nouvelles technologies peuvent ainsi effectuer un voyage virtuel au cœur de la Casbah antique en trois dimensions. Cette expérience met en lumière son patrimoine urbain, culturel, social et historique, tout en préservant son authenticité.

L’objectif de ce projet est de permettre aux spectateurs de tous âges de se plonger dans une visite guidée simplifiée et accessible. Grâce aux lunettes virtuelles 3D (VR), chaque visiteur pourra profiter de cette expérience immersive pendant 8 minutes. L’espace numérique comprend deux parties : une salle équipée d’un grand écran avec 20 sièges et une autre, plus petite et ouverte, avec 5 chaises équipées de lunettes de réalité virtuelle.

Les trésors de la Casbah d’Alger mis en avant

Cet équipement numérique permettra aux spectateurs de découvrir, à travers plusieurs étapes, l’architecture unique de la Casbah d’Alger, ainsi que ses stations historiques. La Casbah se distingue notamment par ses portes, sa faïence, ses décorations et sa céramique en marbre authentique. Les matériaux de construction utilisés, véritable témoignage de son ingénierie et de sa noblesse, en font une cité qui a inspiré de nombreux artistes et poètes.

Ce voyage virtuel met également en valeur les nombreux monuments historiques de cette cité millénaire. La Citadelle d’Alger (Dar Es’Soltane), les mosquées, les hammams, les palais et autres édifices historiques, ainsi que la musique, la culture, les ornements et les tenues traditionnelles, sont autant de trésors présentés aux spectateurs. « Raconte-moi la Casbah … 3D » offre ainsi une plongée inédite au cœur du patrimoine casbadji.

Avec un tarif fixé à 200 DA par ticket, les projections cinématographiques numériques sont ouvertes au public ainsi qu’aux passagers de la station de métro de la Place des Martyrs à Alger. Les horaires de diffusion sont quotidiennement de 09h00 à 19h30.

