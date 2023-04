Rachid Nekkaz quitte l’Algérie en adressant un message d’au revoir

Après des années en Algérie, ou le militant Rachid Nekkaz a eu à affronter la prison durant des mois, et une interdiction de sortie le territoire national (ISTN), qui a été levée par le président Tebboune, la dernière semaine du mois de Mars passé, il annonce son départ vers l’Espagne dans un premier temps.

En effet, c’est dans un message assez émouvant que Rachid Nekkaz a rendu public son départ vers Barcelone (Espagne), informant que cette destination est la première avant de pouvoir rejoindre les Etats-Unis ou sa famille l’attend.

« L’heure du départ a sonné. Sans aucune rancune, ni aucune vengeance, ni aucun regret, je m’apprête à quitter ce beau pays et ce peuple généreux, vers une terre chargée d’histoire qui a vu naître jadis Averroès et Ibn Arabi. » Peut-on lire dans son post Facebook.

Il enchaine en disant que « de là, j’attendrai, dans la sérénité, l’arrivée du précieux sésame qui me permettra de jeter mon regard éteint vers l’autre côté de l’océan… »

En expliquant aussi que « Pour ceux qui ont lu mon dernier livre, ils comprendront aisément que la terre de Voltaire attendra encore un peu avant que je croise ses doux rivages. »

Il continue en faisant allusion à la France, que « sa justice vengeresse, aveugle et implacable – forte de ses certitudes coloniales – n’a toujours pas fait son mea culpa… » Et qu’il l’affrontera en temps et en heure la tête haute quand j’aurai rechargé un peu mes batteries.

Dans ce même post, Rachid Nekkaz conclut son message avec un « Au revoir ! »