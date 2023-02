Rachid Nekkaz fait une nouvelle demande à Tebboune ?

Après avoir annoncé qu’il renonce à la politique en Algérie, début janvier passé, le militant politique Rachid Nekkaz, avait demandé au Président Tebboune sa libération. Celui était en détention pour purger une peine de 5 ans de prison, à laquelle il a été condamné en juillet 2022, a quitté la prison d’El Harrach à Alger, le mercredi 18 janvier 2023, et ce après une décision émanant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

En annonçant renoncer à la politique, Rachid Nekkaz avait expliqué son souhait désormais de se consacrer exclusivement à la résolution de ses problèmes de santé (prostate, respiration nasale, audition). Mais aussi à l’écriture et à sa famille qu’il a sacrifiée et abandonnée égoïstement aux Etats Unis depuis 10 ans et qu’il n’a pas revue depuis 3 ans.

Rachid Nekkaz fait une nouvelle demande à l’intention du Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, via sa page Facebook, en rappelant qu’il a bénéficié à 3 reprises d’une grâce du Président de la République en 2 ans et ce à titre humanitaire.

Quelle est la nouvelle demande de Nekkaz a faite à Tebboune ?

En soulignant qu’il ne peut toujours pas quitter le territoire algérien, écrivant que « malgré le geste inédit du Président, Rachid Nekkaz est toujours assigné à résidence dans son village avec interdiction de sortie du territoire national (ISTN). » En révélant aussi que « son neveu Mohamed Nekkaz – qui a été emprisonné avec lui pendant 75 jours à la prison d’El Harrach, avant d’être acquitté le 29 décembre 2022 – a pu repartir en France le 2 février grâce à la levée de son ISTN par le Procureur général d’Alger. »

Ce message du militant, enchaine en disant que « Rachid Nekkaz a attendu que » l’affaire Amira Bouraoui » se calme pour réécrire au Président Tebboune le 14 février 2023 afin de lui demander à nouveau la levée de cette interdiction et un passeport d’urgence. » Précisant aussi que « le Procureur général d’Alger a reçu la même demande manuscrite le 26 janvier dernier. Aucune réponse à ce jour. »

Considérant les problèmes de transmission des courriers dans notre pays, Rachid Nekkaz a préféré informer le Président par le biais de sa page Facebook.

Pour conclure, dans ce message adressé au président de la République, Abdelmadjid ou Rrachid Nekkaz demande la levée de l’ISTN, le militant rappelle aussi « qu’il n’a aucune autre nationalité : ni française, ni américaine, ni russe, ni chinoise, ni israélienne. Sa famille souhaite la fin de ce cauchemar qui dure depuis le 4 décembre 2019, soit 38 mois. »

