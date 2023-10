Rachid Nekkaz arrêté à l’aéroport d’Orly en France

L’activiste politique algérien, Rachid Nekkaz, a été arrêté hier en France. En effet, dans une publication sur sa page Facebook, on peut lire « Rachid Nekkaz a été arrêté à l’aéroport d’Orly par la police française ».

Une arrestation qui fait suite à un mandat d’arrêt international à l’encontre de l’ancien candidat à l’élection présidentielle algérienne.

Ainsi, Rachid Nekkaz, fraîchement arrivé à Paris, s’est présenté aux services de la police de l’aéroport d’Orly pour se renseigner sur le mandat d’arrêt à son encontre.



« Le tribunal, sur l’action publique, déclare Rachid Nekkaz coupable des faits qui lui sont reprochés » dit Nekkaz, lisant « son » mandant d’arrêt international dans une vidéo qu’il a partagée un peu plus tôt avant son arrestation par la police française.

« C’est moi qui viens. Je règle ma dette avec la France » les motifs de l’arrestation de Rachid Nekkaz à Orly

« C’est une catastrophe. Un tribunal français a ordonné mon arrestation, et celle de mon épouse », explique Rachid Nekkaz dans sa vidéo.

Se présentant aux services de la police de l’aéroport d’Orly, à Paris, Rachid Nekkaz, brandissant son mandat d’arrêt international, a dit « Je suis venu me faire arrêter. Il y a un mandat d’arrêt international à mon encontre ».

Dans le document que Nakkaz brandissait, le tribunal « ordonne l’arrestation de Rachid Nezzak, le condamne à dix-huit mois de prison et ordonne à tous huissiers de justice et agent de la force publique de conduire la personne susvisée, en se conformant à la loi, à la maison d’arrêt de notre siège. Enjoint le chef d’établissement pénitentiaire de le recevoir et le détenir jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné », indique Nekkaz, lisant son mandat d’arrêt.

« Quand j’ai appris qu’il y a un mandat d’arrêt à mon encontre, je suis venu pour ne pas vous fatiguer. Mais comment expliquer qu’un mandat d’arrêt international contre ma personne, a été délivré alors que la France savait pertinemment que j’étais en détention et m’a quand même condamné à 18 mois de prison avec une interdiction, à vie, de faire du business » dit-il à l’agent de la police.

Sur les motifs de son arrestation, le mandant d’arrêt, que Rachid Nakkaz lisait, indique « Pour fraude fiscale, omission de déclaration dans les délais prescrits commis de janvier 2012 à décembre 2013. Pour faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France commis de mai 2014 à octobre 2019 à CHOISY LE ROI et ORLY. Pour les faits de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur a des conditions d’hébergement indignes. Pour des faits d’habitation ou utilisation de mauvaise foi d’un local dans un immeuble insalubre ou dangereux », précise le mandat d’arrêt international à l’encontre de Rachid Nekkaz. Ce dernier, rappelons-le, a été arrêté par la suite à Orly.