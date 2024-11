Rachid Mekhloufi, la légende du football algérien n’est plus

Avec une grande tristesse, l’Algérie a appris le décès de Rachid Mekhloufi, figure marquante du football national et ancien joueur de l’équipe du Front de Libération Nationale (FLN) durant la guerre d’indépendance.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abderrahmane Hammad, a exprimé ses sincères condoléances suite au décès de Rachid Mekhloufi. En hommage à cet ancien joueur et entraîneur de la sélection nationale, le ministre a rappelé le rôle de Mekhloufi dans le soutien à la cause algérienne, à travers son engagement au sein de l’équipe du FLN.

Communiqué : le président algérien adresse ses condoléances

La Présidence de la République a publié un communiqué exprimant la profonde tristesse du Président Abdelmadjid Tebboune à la suite de la disparition de Rachid Mekhloufi. Dans ce message, le Président rend hommage à une légende du football algérien, qualifiant Mekhloufi de symbole de la lutte pour l’indépendance. Il adresse ses condoléances sincères à la famille du défunt ainsi qu’à l’ensemble de la communauté sportive. Le Président souhaite aux proches du défunt force et patience dans cette épreuve.

Retour sur le parcours d’un joueur hors du commun

Rachid Mekhloufi a marqué l’histoire du football, non seulement par son talent exceptionnel mais aussi par ses choix courageux. Dès ses débuts à l’USM Sétif en 1952, il montre une grande promesse, mais c’est en 1954 qu’il fait le grand saut vers l’AS Saint-Étienne, l’un des clubs les plus prestigieux de France. À seulement 18 ans, il devient rapidement l’un des attaquants les plus redoutés du championnat français.

En 1957, il inscrit 25 buts et participe à la victoire en championnat, un exploit qui lui permet de gagner sa place dans l’équipe de France. Cependant, en 1958, au sommet de sa carrière, Mekhloufi prend une décision radicale qui marquera sa vie : il rejoint l’équipe du FLN en pleine guerre d’indépendance, renonçant à une carrière internationale prometteuse pour soutenir la cause algérienne.

En tant que membre de l’équipe du FLN, il parcourt le monde pour organiser des matchs de solidarité en faveur de l’indépendance de l’Algérie.

Après l’indépendance en 1962, il revient au football français, où il poursuit sa carrière avec l’AS Saint-Étienne, avant de rejoindre Bastia en 1968.

Il y devient entraîneur-joueur, marquant une transition vers une carrière d’entraîneur. Son rôle en tant que sélectionneur de l’équipe nationale algérienne dans les années 70 reste un jalon important de son engagement envers le développement du football dans son pays.

Rachid Mekhloufi a consacré sa vie à la promotion du sport comme vecteur de paix et de solidarité. Son héritage perdure à travers ses nombreuses initiatives en faveur de la jeunesse et du football en Algérie.