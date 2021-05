Rachad et le MAK classés comme « organisations terroristes »

Le Haut conseil de sécurité présidé par le président Abdelmadjid Tebboune vient de classer le mouvement islamiste « Rachad » et le mouvement séparatiste « MAK » comme organisations terroristes.

La décision a été prise ce mardi 18 mai lors de la réunion périodique du Haut Conseil de Sécurité présidée par le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune.

Selon un communiqué de la Présidence de la République, Rachad et le MAK (Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie) ont été classés organisations terroristes pour leurs actes hostiles et subversifs visant à « saper la stabilité de l’Algérie ».

« Le Haut Conseil de Sécurité s’est également penché sur les actes hostiles et subversifs commis par les mouvements dits (Rachad) et (MAK) pour déstabiliser le pays et attenter à sa sécurité, et décidé, dans ce cadre, de les classer sur la liste des organisations terroristes et de les traiter comme telles », lit-on dans le communiqué.