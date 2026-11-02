Sécurité hydrique : 67 mds DA mobilisés pour alimenter l’Ouest depuis les stations de dessalement

Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydraulique, Lounès Bouzegza, a donné ce lundi, depuis la wilaya de Tlemcen, le coup d’envoi officiel des travaux de raccordement en aval des stations de dessalement d’eau de mer actuellement en construction.

Ces infrastructures majeures concernent les sites d’Aïn Adjroud dans la commune de Marsa Ben M’hidi à Tlemcen, de Sidi El Adjel à Khadra dans la wilaya de Mostaganem, et d’El Marsa dans la wilaya de Chlef, a précisé le ministère dans un communiqué.

Destinés à renforcer l’approvisionnement en eau potable des wilayas côtières ainsi que de plusieurs régions de l’intérieur du pays, ces projets s’inscrivent dans le cadre des directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Raccordement des stations de dessalement : 67 milliards de dinars pour Tlemcen

Elles visent à consolider la sécurité hydraulique nationale, à moderniser le service public de l’eau, à diversifier les sources d’approvisionnement et à étendre le réseau d’infrastructures de l’hydraulique.

Dans ce cadre, la wilaya de Tlemcen s’est vue allouer une enveloppe financière de 67 milliards de dinars pour le projet de raccordement en aval de la station de dessalement d’Aïn Adjroud.

Le chantier comprend la pose de 105 kilomètres de conduites, répartie sur cinq lots confiés à des entreprises nationales spécialisées.

Ce projet, dont le délai d’exécution est fixé à 16 mois, permettra d’optimiser l’approvisionnement en eau potable des wilayas de Tlemcen et de Sidi Bel Abbès.

Ce déplacement s’inscrit au cœur d’une tournée de travail plus vaste supervisée dès ce lundi par Lounès Bouzegza, qui prévoit le lancement et l’inauguration d’une série de projets stratégiques et structurants à travers quatre wilayas du pays.

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Organisée dans le cadre de la commémoration du 72e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de Libération, cette initiative ministérielle concrétise la volonté publique d’assurer la continuité du service de l’eau sur l’ensemble du territoire national.

Au-delà des chantiers engagés dans l’Ouest, le programme s’étend à la wilaya de Sétif, où le coup d’envoi sera donné pour le transfert d’eau depuis le barrage de Tabellout, situé dans la wilaya de Jijel, vers le barrage de Drâa Eddis.

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Cette infrastructure profitera à 15 communes du nord-est de la wilaya de Sétif pour garantir un approvisionnement en eau potable plus régulier et durable.

Des transferts hydrauliques d’envergure de Sétif jusqu’au Grand Sud

Parallèlement, les inspections ministérielles touchent la wilaya de Blida, où le ministre inaugurera le projet de transfert d’eau depuis la station de dessalement de Fouka 2, située dans la wilaya de Tipasa.

Ce raccordement bénéficiera directement aux communes de la zone est de Blida afin d’accroître les capacités de distribution et de pérenniser la desserte locale.

Enfin, le plan national d’aménagement hydraulique s’attaque au désenclavement du Grand Sud avec le lancement officiel, dans la wilaya d’In Guezzam, des travaux d’alimentation en eau potable de la région de Tin Zaouatine.

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Pour ce projet d’envergure saharienne, les ressources seront acheminées depuis la nappe aquifère de Tanezrouft, située dans la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, sur une distance de 250 kilomètres.

L’ensemble de ces réalisations concourt à la modernisation globale des infrastructures hydrauliques algériennes pour offrir aux citoyens un service public performant, sécurisé et continu.