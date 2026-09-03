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Raccordement à l’eau, assainissement et certificats professionnels : tout se fait désormais en ligne.

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Amel Hamana
2 min de lecture
Raccordement à l’eau, assainissement et certificats professionnels : tout se fait désormais en ligne.
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Le Haut-Commissariat à la numérisation annonce l’ajout de trois nouveaux services numériques. Ces services concernent le secteur des ressources en eau et rejoignent la plateforme nationale des services numériques gouvernementaux.

Le Haut-Commissariat a communiqué cette information ce jeudi. Cette intégration élargit encore l’offre disponible sur le portail national.

Raccordement à l’eau potable en ligne

Le premier service permet aux citoyens de demander leur raccordement au réseau d’eau potable. Cette démarche s’effectue entièrement en ligne. Les usagers déposent leur demande directement sur la plateforme. Ils suivent ensuite l’évolution de leur dossier à distance.

Le deuxième service concerne le raccordement au réseau public d’assainissement. Les citoyens déposent leur demande via cette même plateforme numérique. Ils suivent également les différentes étapes de traitement de leur dossier en ligne.

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Certificats de qualification pour les entreprises du secteur

Le troisième service cible les entreprises actives dans le domaine des ressources en eau. Cette plateforme leur permet de déposer leurs demandes de certificats de qualification et de classification professionnelle. Les entreprises concernées suivent aussi le traitement de leur dossier à distance.

Ce service simplifie considérablement les démarches administratives pour ces structures. Il réduit également les délais de traitement des dossiers déposés.

Une extension continue du portail national

Le Haut-Commissariat précise que cette intégration s’inscrit dans une stratégie plus large. L’objectif consiste à élargir continuellement les services disponibles sur le portail national des services numériques. Cette démarche accélère le rythme de la transformation numérique du pays.

Elle consolide également l’accès unifié aux services publics. Les citoyens et les entreprises bénéficient ainsi de démarches plus simples, plus rapides et plus efficaces.

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Un portail lancé en juillet avec des objectifs ambitieux

Le président de la République avait supervisé le lancement de ce portail national le 5 juillet dernier. Cette plateforme rassemble l’ensemble des services proposés par les différents secteurs gouvernementaux.

La ministre, Haute-Commissaire à la numérisation, Meriem Benmoulould, avait alors précisé les ambitions du projet. Le portail comptait 21 services numériques lors de sa première phase de lancement. Ce nombre devrait atteindre 62 services d’ici la fin de l’année 2027. Les autorités visent enfin 350 services numériques à l’horizon 2028.

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Amel Hamana

Journaliste – Actualité nationale et société

Amel Hamana couvre l'actualité nationale, les sujets de société et les faits divers pour Algerie360.

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