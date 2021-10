Rabah Madjer : « Salah est meilleur que Messi et Cristiano »

Rabah Madjer, une grande star du Football algérien, qui ne rate aucune occasion médiatique pour juger les prestations des différents joueurs notamment algériens. Celui qui est connu par sa célèbre talonnade a fait récemment une déclaration assez particulière.

Selon l’ex-entraineur des fennecs, « l’ailier droit du Liverpool FC Mohamed Salah est actuellement le meilleur joueur au monde. Il dépasse même le fameux duo « Messi et Cristiano « . En effet, la déclaration a été rapportée hier 17 octobre par le média égyptien « el watan sport ».

Rabah Madjer estime que Mohamed Salah est meilleur que Lionnel Messi et Cristiano Ronaldo, sur le plan technique. Ainsi, le footballeur égyptien a su garder le même niveau durant cette saison et fait actuellement des prestations excellentes au sein du prestigieux club anglais. Raison pour laquelle, il est considéré comme étant le meilleur au monde.

« Le meilleur joueur au monde est un Égyptien »

« Les chiffres de Salah étaient impressionnantes durant les saisons passées et elles n’ont pas changé », indique Madjer, tout en précisant que la stabilité est le critère le plus important dans la carrière d’un footballeur et Salah a réussi à garder un bon niveau, tandis que les autres sont en train de reculer.

« Il faut que tout le monde reconnaisse que le meilleur joueur actuellement est un Égyptien, et ce, grâce à ce qu’il a pu réaliser comme chiffres et buts impressionnants ainsi que des excellentes performances », révèle l’ex-coach des Verts. À cela s’ajoute, sa capacité à interagir avec ses coéquipiers en les poussant à faire de leurs mieux.

Le média égyptien susmentionné ajoute que l’ailier droit du Liverpool FC figure durant cette saison à la tête de la liste des meilleurs buteurs du championnat anglais avec un record de sept buts. Salah suscite l’admiration de plusieurs experts et spécialistes, conclut