Rabah Madjer récompensé par le FC Porto

Rabah Madjer a reçu un prestigieux prix du FC Porto. La légende du football algérien demeure une icône du club portugais. Ce dernier, n’a toujours pas oublié les loyaux services de son ancien-attaquant et sa grande contribution aux exploits du club.

Le FC Porto a organisé la cérémonie « les Dragons d’Or », qui récompense ceux qui ont marqué l’histoire du prestigieux club portugais ; entraineurs, dirigeants et anciens joueurs.

Rabah Madjer en fait partie. En effet, il a reçu le prestigieux prix de « Dragon d’Or Vintage ». Cela prouve la grande reconnaissance et gratitude du FC Porto envers l’une de ses légendes, qui avait fortement contribué à ses exploits la fin des années 80, avec notamment son but historique de sa fameuse talonnade en finale de la Coupe des Clubs Champions (ex-Ligue des champions européenne, ndlr), face au Bayern de Munich.

Cela prouve aussi que la légende du football algérien a gravé son nom dans l’histoire du FC Porto. Rappelons que des statuts et des photos de Rabah Madjer sont dans le musée du club phare de la ville de Porto.

Dragão de Ouro Vintage ⭐ Rabah Madjer — FC Porto, December 4, 2024

Le parcours remarquable de Rabah Madjer au FC Porto

Formé au NA Hussein-Dey, Rabah Madjer, et après un passage au FC Paris entre 1983 et 1985, avait rejoint le FC Porto en 1985. Club dans lequel il avait évolué jusqu’en 1991. Il avait réussi à marquer 47 en 147 matchs joués sous le maillot des Dragons, toutes compétitions confondues.

Le FC Porto est le seul club européen avec lequel Madjer a gagné des titres. En effet, il a remporté le championnat portugais à trois reprises (1986, 1988 et 1990), deux fois Coupe de Portugal (1988 et 1991), la Supercoupe du Portugal (1986 et 1990), la Ligue des champions UEFA (1987) et enfin la Coupe intercontinentale (1987). Seul Riyad Mahrez a fait mieux que lui en Europe, avec 13 titres au total, remportés avec Leicester City et Manchester City.

Madjer est, selon l’IFFHS, fait partie des 100 meilleurs joueurs de l’histoire du football. Il est un des cinq Africains qui font partie du classement, les quatre autres étant respectivement George Weah, Roger Milla, Abedi Pele et son compatriote Lakhdar Belloumi. L’ancien sélectionneur national est cité parmi les 125 meilleurs joueurs mondiaux encore vivants en 2004 et considéré comme le deuxième plus grand joueur maghrébin de tous les temps derrière Lakhdar Belloumi. Il est nommé meilleur joueur africain de l’année par la Confédération africaine de football (CAF), en 1987, et trois fois nommé dans le top 3 en 1985, en 1987, et en 1990.