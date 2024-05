Rabah Madjer : “je veux prendre en main une sélection pour participer à une CAN”

Rabah Madjer se dit ambitieux de prendre en main une sélection nationale. Il affirme n’avoir toujours pas digérer son limogeage de l’équipe d’Algérie en 2018.

Rabah Madjer fait partie des meilleurs footballeurs algériens de tous les temps, personne ne peut nier, mais comme entraineur, il a échoué là où il a exercé. Sa dernière expérience remonte entre 2017 et 2018 avec l’équipe d’Algérie. L’ancien président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, lui avait fait confiance, mais le coach n’avait pas réussi.

Malgré ça, l’ancien driver des Verts n’a toujours pas mis fin à sa carrière d’entraineur. En effet, il est toujours ambitieux pour prendre en main une sélection africaine, en vue d’une Coupe d’Afrique des Nations.

« Ma priorité est de prendre en main une sélection africaine en vue de participer à une Coupe d’Afrique des Nations. Je n’ai pas arrêté ma carrière d’entraîneur. Je suis disposé à accepter tout projet ambitieux, en club ou en sélection », a-t-il confié, dans une interview accordée au média Al-Ain Sports.

Toujours déçu de son limogeage de l’équipe d’Algérie

Dans son interview à Al-Ain Sports, Rabah Madjer n’a pas caché d’exprimer sa grande déception suite à son limogeage par la Fédération algérienne de football de la tête de la sélection nationale en 2018.

« J’étais très déçu par ma dernière expérience avec la sélection algérienne. Je n’arrive toujours pas à digérer mon limogeage à la suite d’un match amical devant le Portugal », a-t-il ajouté.

Rappelons que la légende du football algérien a entrainé l’équipe d’Algérie à trois reprises. D’abord entre 1993 et 1995 (2 victoires, 4 nuls, 3 défaites), puis entre 2001 et 2002 (2 victoires, 3 nuls, 4 défaites) et enfin entre 2017 et 2018 (3 victoires et 3 défaites). Il a déjà exercé en tant qu’entraîneur pour deux clubs qataris, à savoir Al Wakrah (12 victoires, 6 nuls, 4 défaites) en 1998 et Al Rayyan en 2005 (4 victoires, 3 nuls, 6 défaites).