Rabah Madjer critique les sélectionneurs de l’équipe d’Algérie

Rabah Madjer reproché aux différents sélectionneurs qui se sont succédé sur l’équipe d’Algérie, de ne pas suivre les joueurs qui évoluent en championnat algérien. L’ancien driver des Verts parle une nouvelle fois de son fils Lotfi, qui évolue en championnat qatari avec Al-Shahanya.

Joueur légendaire du FC Porto, Rabah Madjer a été invité au siège du média portugais « Zerozero » pour accorder une longue interview. Interrogé sur les joueurs Algériens qui ont le potentiel pour évoluer au FC Porto, il a affirmé que le championnat algérien renferme plusieurs talents et qui ont été, selon lui, marginalisés par les différents sélectionneurs qui se sont succédé à la tête de l’équipe d’Algérie.

« Les joueurs de l’équipe nationale jouent principalement en France. Ils ont beaucoup de qualité, tout comme les Algériens qui jouent dans mon pays. Ce ne sont pas les joueurs le problème. Le problème, c’est que les sélectionneurs de l’Algérie ne regardent pas les joueurs qui évoluent en Algérie », dira-t-il.

Dans son interview, Rabah Madjer se dit toujours prêt de revenir au FC Porto comme… entraineur. « J’aurais voulu faire plus au club en tant qu’entraîneur. L’Algérie a fini par m’appeler pour diriger l’équipe nationale, et je suis parti. J’ai toujours été prêt à revenir au FC Porto et, si je peux encore aider le FC Porto, je suis toujours disponible. Aucun problème ».

Rappelons que Madjer fut le seul sélectionneur qui a convoqué plusieurs joueurs locaux. Lorsqu’il était à la tête des Vert, il suivait avec grand intérêt le championnat national et faisait appel aux joueurs qui évoluent dans de différents clubs algériens.

Madjer souhaiterait voir son fils Lotfi en championnat portugais

Dans son interview au média « Zerozero », Rabah Madjer a parlé de son fils Lotfi, qui évolue au club qatari Al-Shahanya. Il a affiché son souhait de le voir jouer en championnat portugais dans un proche avenir.

« Il joue actuellement à Al-Shahanya, sous forme de prêt d’Al-Duhail, avec lequel il est sous contrat pour cinq autres saisons. Mais on a décidé, en concertation de ses managers, pour qu’il change un peu d’air, notamment pour avoir du temps de jeu. C’est vrai, il a marqué un but sur une talonnade et c’était magnifique (rire). J’aimerais vraiment le voir un jour jouer en championnat portugais », a-t-il confié.

Rappelons aussi que Lotfi Madjer est international qatari U23. Rabah Madjer a toujours défendu le choix de son fils, en reprochant à la Fédération algérienne de football de l’avoir ignoré.