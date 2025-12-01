Rabah Asma s’oppose au MAK en plein concert en France : “Personne ne peut diviser l’Algérie”

Le chanteur kabyle Rabah Asma a créé l’événement, samedi soir à Lille, en interrompant son spectacle après qu’une spectatrice a brandi un drapeau du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK). Son geste, ferme et direct, a rapidement enflammé les réseaux sociaux, où il est largement salué comme un plaidoyer inédit pour l’unité de l’Algérie.

La salle lilloise affichait complet. Des centaines de fans avaient fait le déplacement pour retrouver la voix emblématique de la chanson kabyle. Alors que Rabah Asma interprétait Ayadhou (Le Vent), l’un de ses titres les plus connus sorti il y a près de 40 ans, l’artiste a soudain demandé à ses musiciens de s’arrêter. Face à lui, une spectatrice agitait un drapeau du MAK, mouvement séparatiste classé organisation terroriste en Algérie.

“Enlevez ce drapeau ! Vive l’Algérie pour laquelle des hommes sont morts”, a-t-il lancé au micro, visiblement agacé. Voyant que la spectatrice insistait, il a poursuivi :

“Personne ne peut diviser l’Algérie, elle nous appartient à tous, de l’est à l’ouest. Si vous voulez faire de la politique, ce n’est pas ici. Nous aimons l’Algérie, c’est notre pays.”

Un instant plus tard, il a enchaîné avec un puissant “One, two, three… viva l’Algérie !”, aussitôt repris en chœur par toute la salle, créant un moment d’unité rare.

Une réaction saluée sur les réseaux sociaux

La vidéo, diffusée quelques minutes après la fin du concert, a rapidement circulé sur Facebook, TikTok et X, où internautes kabyles et algériens de toutes régions ont exprimé leur soutien. Beaucoup soulignent le courage de l’artiste d’avoir pris position publiquement, en plein concert, face à une tentative de provocation politique.

Pour plusieurs observateurs, c’est même une première : jamais un artiste kabyle aussi populaire n’avait réagi aussi directement contre un symbole du MAK lors d’un événement public.

Sur ses pages officielles, Rabah Asma, 62 ans, originaire de Tizi-Ouzou, a choisi d’ignorer totalement l’incident. Il a préféré remercier son public pour la soirée exceptionnelle.

« Quelle soirée, quels cœurs, quelles voix ! Vous étiez magnifiques, chaleureux, vibrants… Un immense merci au public venu nombreux », a-t-il écrit.

Il a ajouté : « À très bientôt… encore plus fort, encore plus haut. »

Une figure respectée de la chanson algérienne

Rabah Asma, dont les premiers succès remontent aux années 1980, reste l’une des voix kabyles les plus écoutées en Algérie et au sein de la diaspora. Son geste à Lille confirme une image qui lui colle depuis des décennies : celle d’un artiste attaché à la culture amazighe, mais profondément ancré dans l’unité nationale.

Son intervention marque un tournant symbolique dans la scène culturelle algérienne en France, où les provocations autour du MAK sont fréquentes. Ce soir-là, à Lille, l’artiste a rappelé que la musique rassemble, mais qu’elle ne sera jamais un terrain pour diviser les Algériens.

