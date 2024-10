Qui tire les pénalties ? Les embrouilles répétitives de Benrahma avec ses coéquipiers

C’est un incident qui est devenu récurent ! À chaque fois que la sélection nationale obtient un pénalty, quelques joueurs se disputent pour le tirer. Un cas que le sélectionneur national Vladimir Petkovic devra vite régler.

Tout a commencé l’année passée, lors du match amical face au Cap-Vert au stade Chahid Hamlaoui de Constantine (5-1). On se souvient bien de la fameuse dispute entre Said Benrahma et Islam Slimani pour exécuter un pénalty. La situation a failli dégénérer, n’était l’intervention des autres joueurs pour calmer les esprits. Slimani, à la recherche d’augmenter son capital but, avait fini par exécuter la sentence.

On a assisté à la même scène lors du match Algérie-Togo jeudi passé. Bounedjah obtient un pénalty et c’est toujours le même Benrahma qui prend la balle pour le tirer. Et pourtant, c’était Houssem Aouar qui a été désigné premier tireur. Après une chamaillerie entre les deux joueurs, le milieu de terrain de l’Ittihad Djeddah a refusé de céder et a fini par tirer le pénalty.

Malheureusement, le même incident s’est reproduit au match retour à Lomé lundi dernier. Cette fois-ci entre Amine Gouiri, Yassine Benzia et Ramy Bensebaini. Le dernier mot est revenu au défenseur de Borussia Dortmund, qui a réussi à inscrire l’unique but de la victoire.

Petkovic doit régler le problème

Certes, ce genre d’incidents peut survenir dans n’importe quel match. Mais s’il perdure, ça va sans doute causer une certaine déstabilisation du groupe. Face à cette situation, le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, doit intervenir pour régler vite le problème.

Selon Amine Aksas, consultant d’El-Heddaf TV, il accuse ouvertement Said Benrahma d’être l’origine du problème. « À mon avis, Benrahma est l’origine de cet incident qui se reproduit pratiquement dans chaque match. À chaque fois, il ose tirer le penalty, alors qu’il n’est pas désigné en premier dans la hiérarchie », dira-t-il.