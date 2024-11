Qui sont les nouveaux talentueux joueurs de l’équipe d’Algérie ?

Avec ce nouveau cycle, le sélectionneur national Vladimir Petkovic est en train de rajeunir de fur et à mesure l’équipe d’Algérie. Elle compte déjà sept pépites et le nombre pourrait se rallonger si la venue de Rayan Cherki et Maghnes Akliouche s’officialise.

Quand on dit un nouveau sélectionneur national, on dit un nouveau cycle. C’est ce qui est le cas avec Vladimir Petkovic. Nommé à la tête des Verts au début de l’année en cours pour succéder à Djamel Belmadi, il a réussi à imposer sa philosophie de jeu. Quatre rassemblements ont suffi aux joueurs de s’adapter au nouveau schéma tactique de 3-4-3.

Le technicien bosniaque est également en train de rajeunir l’effectif de la sélection nationale. Cette dernière compte déjà pas moins de sept pépites. D’abord, il y a ceux qui avaient rejoint la sélection sous la coupe de Belmadi, en l’occurrence Jaouen Hadjam (21 ans, Youngs Boys), Farès Chaïbi (22 ans, Eintracht Frankfurt), Bachir Belloumi (22 ans, Hull City) et Badreddine Bouanani (20 ans, OGC Nice). Ce dernier, n’est certes pas convoqué régulièrement, mais il fait partie des plans du sélectionneur national et son nom figure toujours dans la liste élargie.

Depuis la venue de Petkovic, l’équipe d’Algérie s’est renforcée par trois autres pépites. Il s’agit d’Anis Hadj-Moussa (22 ans), qui monte en puissance avec Feyenoord, Ibrahim Maza (19 ans, Hertha Berlin) et Amin Chiakha (18 ans, FC Copenhague), deux talentueux attaquants que les observateurs prédisent un avenir prometteur.

En attendant Cherki et Akliouche

La sélection nationale pourrait se renforcer par deux nouvelles pépites dans un proche avenir. Il s’agit des deux milieux de terrain offensif de l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco, Rayan Cherki (21 ans) et Maghnes Akliouche (22 ans).

Si les négociations entre la Fédération algérienne de football et Cherki avancent bien, Akliouche, ne s’est jamais exprimé sur son avenir. Dans sa dernière sortie médiatique, il s’est juste contenté de nier les contacts avec le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps. Si ce dernier continue à l’ignorer, cela pourrait changer la donne concernant l’avenir international de l’étoile montante de l’AS Monaco.

Si la venue des deux joueurs s’officialise, Vladimir Petkovic aura un milieu de terrain et une attaque complètement rajeunie. La relève est déjà assurée et avec ces nouveaux talentueux joueurs, l’avenir de l’équipe d’Algérie s’annonce radieux.