Qui représentera l’Algérie lors du Sommet arabo-islamique d’urgence au Qatar ?

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a abordé, ce samedi, lors d’une conférence de presse, la question du niveau de représentation de l’Algérie au Sommet arabe et islamique d’urgence à Doha.

🟢 À LIRE AUSSI : Agression israélienne contre Doha : Alger dénonce et exprime sa solidarité avec le Qatar

À ce sujet, Attaf a déclaré que le président n’a pas encore déterminé le niveau de la représentation algérienne. Il a souligné que « toutes nos options sont sur la table concernant cette question ».

Il a ajouté que l’Algérie avait demandé la tenue d’une session d’urgence du Conseil de sécurité, où la condamnation de l’agression contre le Qatar n’était pas initialement à l’ordre du jour. Le ministre a précisé que la chaîne qatarie Al Jazeera a rendu justice à l’Algérie en signalant son initiative et son insistance pour que la condamnation de l’agression contre le Qatar soit incluse.

Condamnation de l’attaque et soutien au Qatar : Les enjeux du sommet

Rappelons qu’un sommet arabe et islamique d’urgence se tiendra lundi dans la capitale qatarie, Doha, pour discuter de la situation au Moyen-Orient, après un bombardement israélien qui a ciblé des dirigeants du mouvement de résistance Hamas.

Cette réunion de haut vol, convoquée en urgence par Doha, vise à exprimer un rejet unanime de l’attaque israélienne menée mardi contre des responsables du mouvement palestinien Hamas présents dans la capitale qatarie.

L’opération, qui a coûté la vie à cinq membres du Hamas et à un agent des forces de sécurité qataries, constitue une escalade majeure, jugée comme une atteinte directe à la souveraineté du Qatar.

Selon les autorités qataries, cette initiative diplomatique traduit « la large solidarité arabe et islamique » face à ce qu’elles qualifient de « terrorisme d’État » israélien. Le sommet, précédé dimanche par une réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères, doit adopter une résolution condamnant l’agression et réaffirmant le soutien au Qatar.

🟢 À LIRE AUSSI : Drone malien abattu : l’Algérie dément toute procédure devant la CIJ

Bien que l’Algérie n’ait pas encore confirmé le niveau de sa délégation, elle affirme être à l’origine de démarches diplomatiques importantes en amont de ce sommet.

Le ministre Ahmed Attaf a indiqué que son pays avait appelé à la convocation d’une session d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU, notamment pour y inclure la condamnation de l’attaque israélienne contre le Qatar – un point qui, selon lui, « n’était initialement pas à l’ordre du jour ».