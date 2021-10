Qui est Selma Haddadi, 1er ambassadeur de l’Algérie au Soudan du Sud

Après plus de dix an de la fin du conflit qui s’est soldé par la sécession du Soudan, voilà que l’Algérie nomme son premier ambassadeur au Soudan du Sud. Il s’agit d’une femme, Selma Haddadi.

Il est à rappeler que le Soudan du Sud a arraché son indépendance le

Selma Haddadi joue sur deux fronts

Après son indépendance, l’Algérie a vite fait de reconnaitre l’indépendance du Soudan du Sud, et ce, malgré les relations qu’elle entretenait officiellement avec le Soudan, et son ancien président Omar Hassan Ahmed el-Bechir. Malgré cette reconnaissance, l’Algérie n’avait pas d’ambassade, et encore moins d’ambassadeur à Djouba, première ville et capitale du Soudan Du Sud.

Cette situation qui a duré depuis plus de 10 ans, a connu son épilogue avec la nomination de madame Selma Haddadi au poste d’ambassadeur de l’Algérie au Soudan de Sud. Une première qui scelle les relations entre les deux pays, et qui confirme l’importance que l’Algérie accorde aux questions africaines.

Selma Hddadi est une diplomate algérienne qui a déjà occupé le poste de représentante permanente de l’Algérie auprès de l’UNON-UNEP-UNHABITAT. C’est après des études à l’université de Nice, en France, que la diplomate gravit les échelons, et devient ambassadeur de l’Algérie au Kenya.

Un poste qu’elle va garder, et qu’elle double avec celui d’ambassadeur d’Algérie au Soudan du Sud. Sur son compte Tweeter, elle publie aujourd’hui, le 21 octobre : « J’ai eu l’honneur aujourd’hui de présenter les lettres de créance au président de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit ».

La diplomate Algérienne ajoute que « A cette occasion, elle lui ai transmis les salutations fraternelles du Président Abdelmadjid Tebboune et la volonté de l’Algérie de consolider les relations entre les deux pays ».