Qui est Omar Alhemeiri, le nouveau 1er responsable d’Emirates en Algérie ?

Nous avons appris dans un communiqué parvenu à notre rédaction ce 24 novembre, que le nouveau Country Manager pour l’Algérie a enfin été désigné et annoncé par Emirates, il s’agit d’Omar Alhemeiri. Cela se dessine suite à la reprise des opérations d’Emirates à Alger, annoncée le 1er novembre dernier.

Alhemeiri, le nouveau Country Manager pour l’Algérie sera donc chargé de superviser les opérations d’Emirates en Algérie ainsi qu’apporter son aide, ayant pour but le renforcement de la position de la compagnie aérienne, qui, développe et améliore ses opérations.

Ayant une grande responsabilité dans les initiatives commerciales d’Emirates dans le pays qui lui a été assigné, en l’occurrence, l’Algérie, il travaillera en parallèle avec les autorités compétentes mais aussi avec les services du voyage et du tourisme afin d’adopter les stratégies adéquates pour augmenter le nombre de clientèle, et ce, dans un allègement des restrictions de voyage.

Il convient de noter que le nouveau Country Manager travaille depuis 8 ans pour Emirates, ayant déjà occupé ce poste à Oman et Bahreïn en plus de son dernier poste occupé à savoir directeur de l’analyse commerciale pour les Amériques, il a une expérience impressionnante.

La reprise tant attendue d’Emirates

La compagnie aérienne émiratie a annoncé premier 1 er novembre dernier via un communiqué de presse, la reprise de ses vols internationaux avec l’Algérie avec des dessertes qui se feront à raison de deux vols allers-retours par semaine, et ce, entre Dubaï et Alger. Ces derniers seront opérés tous les mardis et jeudis. Sachant que le vol retour Alger – Dubaï se fera via une escale à Tunis.

Pour rappel, ces nouveaux sont ajoutés au programme de la compagnie aérienne nationale Air Algérie. Celle-ci opère des vols depuis octobre vers les Emirats arabes unis, selon un programme de vols desservant deux lignes, à savoir, Alger – Dubaï tous les dimanches et jeudis et Dubaï – Alger tous les lundis et vendredis.