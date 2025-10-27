Qui est Noureddine Daoudi, le nouveau patron de Sonatrach ?

Changement majeur à la tête du mastodonte énergétique national. Ce dimanche, Noureddine Daoudi a été officiellement nommé président-directeur général de Sonatrach.

Fort de plus de trois décennies d’expérience dans le secteur pétrolier et gazier, Daoudi incarne le profil du technicien stratège. À la fois familier des grands enjeux énergétiques mondiaux et fin connaisseur du terrain algérien.

Son arrivée marque un tournant à un moment où Sonatrach cherche à renforcer sa position sur les marchés internationaux et à accélérer sa transformation numérique.

Noureddine Daoudi : un parcours forgé au cœur du secteur énergétique

Avec plus de 35 ans de carrière, dont 32 consacrés à l’exploration pétrolière, Noureddine Daoudi est l’un des visages les plus expérimentés du secteur.

Avant sa nomination, il dirigeait l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). Une institution clé dans la régulation et la promotion du domaine énergétique algérien.

Au fil de son parcours, Daoudi a occupé plusieurs fonctions stratégiques, conjuguant vision technique et leadership institutionnel.

En outre, sa connaissance fine des processus d’exploration, de négociation et de partenariat international lui vaut la réputation d’un manager rigoureux et pragmatique. Capable de conjuguer les impératifs économiques avec les ambitions géopolitiques de l’Algérie.

ALNAFT : le virage numérique d’un pionnier de l’innovation

Par ailleurs, sous sa direction, ALNAFT a connu une mutation numérique importante. Marquée par le lancement d’une plateforme digitale dédiée à la promotion des projets pétroliers.

Cet outil, conçu pour faciliter la visibilité des opportunités et renforcer la transparence des appels d’offres, témoigne de son engagement pour moderniser la gestion du secteur énergétique.

En plaçant la technologie au cœur de la stratégie, Noureddine Daoudi a contribué à ouvrir le secteur pétrolier algérien à de nouveaux standards de gouvernance et d’efficacité. Ainsi, cette orientation pourrait bien devenir l’un des axes centraux de sa mission à la tête de Sonatrach. Dans un contexte mondial où la compétitivité énergétique se joue aussi sur le terrain de la numérisation et de la durabilité.

Un mandat placé sous le signe de la continuité et de la compétitivité

Avec cette nomination, l’État mise sur une expertise nationale solide. Pour maintenir la dynamique de transformation engagée par Sonatrach ces dernières années. Toutefois, les défis sont nombreux. Adaptation aux fluctuations du marché, renforcement des partenariats internationaux, transition énergétique et développement de nouvelles technologies.

En somme, fort de son expérience technique et stratégique, Daoudi apparaît comme un profil apte à conjuguer stabilité interne et ouverture vers l’extérieur.