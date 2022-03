Qui est Mourad Bouache, l’algérien chercheur a la Silicon Valley ?

Les algériens excellent dans de nombreux domaines souvent très prisés à travers le monde, et sortent du lot de part leurs compétences et leur motivation. C’est le cas du Dr Mourad Bouache, 38 ans, qui exerce depuis 2012 a la Silicon Valley aux Etats Unis d’Amérique où il dirige des équipes de chercheurs.

Suite à son parcours universitaire, Mourad s’intéressa au monde des conférences, et en donna plus de 150 a travers les états unis pour les plus grandes enseignes comme Apple, Mercedes.. etc. Il a été repéré et a reçu cinq offres d’emplois de la part d’Apple, Yahoo, Intel et deux autres moins connues, pour enfin rejoindre Yahoo où il n’était qu’ingénieur au début. Au fil des années il a gravi les échelons, pour être à présent l’un des responsables d’équipes chez Intel.

Un message aux étudiants algériens

Plus jeune, il enchaînait les “jobs d’été”, dans la ville de Cherchell où il était tantôt serveur, tantôt caissier pour subvenir à ses besoins. Mais une chose restait au cœur de ses préoccupations : la soif de connaissance. Il fréquentait les centres éducatifs et culturels ou l’influence des employés n’était que bénéfique pour lui, c’est d’ailleurs là qu’il a été initié à ce qui deviendra plus tard son domaine de prédilection , l’informatique.

Dans une interview filmée et diffusée sur les réseaux sociaux avec la radio “Jow Radio”, il évoque avec humour sa première approche vis-à-vis du monde de l’informatique “ma main tremblait quand j’utilisais la souris d’un ordinateur” lançant par la même occasion un message très fort :même les experts commencent en étant totalement amateurs.

Il met aussi en avant l’importance de saisir les opportunités qui s’offrent à eux. En effet, le plus grand point fort du système éducatif algérien est son accessibilité, étant gratuit pour tous contrairement à d’autres pays ou les frais de scolarité sont souvent un frein. Malgré les conditions auxquelles il a fait face, comme le manque d’eau dans sa résidence universitaire ou même les difficultés à se restaurer, il a tenu bon, a cru en son rêve de toujours et ses efforts ont porté leurs fruits.

Néanmoins il souligne une faille, le manque d’infrastructures liées à l’éducation et l’apprentissage. D’après lui, la meilleure chose qu’on puisse offrir à un enfant ou à un étudiant est une bibliothéque, chose très fréquente aux USA par exemple, rendant ainsi l’information accessible.

Le chercheur, reconnaissant vis-à-vis des personnes l’ayant aider

Pour en arriver là, le Dr Mourad Bouache a reçu le soutien de son entourage, qu’il soit matériel ou pas. L’une des personnes ayant participé à sa réussite, c’est sa grand-mère âgé maintenant de 91 ans qui lui a offert son premier ordinateur payé près de 8 millions, une somme considérable.

Les professeurs, ont aussi apporté leur pierre à l’édifice. Il en a retenu deux en particulier, l’ayant accompagné pendant une année décisive, celle du baccalauréat : des enseignants de mathématiques et de physiques lui ayant donné des cours de soutien gracieusement. Un geste qu’il réitère à son tour en Algérie lors d’interventions qu’il donne gratuitement afin de transmettre ses connaissances aux étudiants algériens.

Il a aussi mis l’accent sur une amitié qui perdure à travers les années avec son ami Mehdi avec lequel son rêve de rejoindre la Silicon Valley existait déjà. Les deux hommes seraient toujours en contact, et Mourad le considère comme “l’une des personnes les plus intelligente qu’il ait croisé »