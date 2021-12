Qui est Moore Aubin, la nouvelle Ambassadrice des USA en Algérie ?

Une nouvelle Ambassadrice des États-Unis en Algérie a été nommée dernièrement. Hier vendredi, le Sénat américain a confirmé Elizabeth Moore Aubin comme représentante permanente des USA auprès de l’Algérie.

Selon un communiqué de l’Ambassade des États-Unis en Algérie, parvenu à notre rédaction, « le Sénat américain a confirmé vendredi 17 décembre la nomination d’Elizabeth Moore Aubin comme ambassadrice des États-Unis en Algérie ».

L’arrivée de la nouvelle représentante diplomatique des USA en Algérie « est prévue pour le début du mois de février », indique la même source. En outre, L’Ambassade a rappelé que la nouvelle Ambassadrice « a déjà servi à Alger entre 2011 et 2014 au poste de chef de mission adjoint ».

Ainsi, Elizabeth Moore Aubin aura pour mission dans le cadre de son nouveau poste de « renforcer la coopération en matière de sécurité, promouvoir la stabilité régionale, étendre les échanges commerciaux et les investissements entre les États-Unis et l’Algérie », indique-t-on encore.

Qui est Elizabeth Moore Aubin, la nouvelle Ambassadrice des USA en Algérie ?

Pour rappel, le président américain Joe Biden a nommé, le 15 avril 2021, Elizabeth Moore Aubin nouvelle ambassadrice auprès de la République algérienne. Avant, elle occupe le poste de secrétaire adjointe principale adjointe par intérim du Bureau des affaires du Proche-Orient (NEA) depuis janvier 2021.

Du mois d’août au mois de décembre de l’année dernière, elle a été conseillère principale à NEA (Assistant Secretary for the Bureau of Near Eastern Affairs). Auparavant, elle était Directrice exécutive du Bureau exécutif conjoint des Bureaux des affaires du Proche-Orient et des Affaires de l’Asie du Sud et centrale.

En mai 2016, elle était chef de mission adjoint, puis Chargée d’Affaires à Ottawa, Canada en 2017. De 2014 à 2016, elle a été directrice exécutive du Bureau des affaires de l’hémisphère occidental. De 2011 à 2014, elle a occupé le poste de chef de mission adjoint à l’ambassade des États-Unis à Alger, à la tête de l’équipe qui a remporté le prix du plaidoyer commercial du département en 2013.

En juin dernier, Elizabeth Moore Aubin avait déclaré lors de son audition devant le comité des relations étrangères du Sénat : « L’ambassade à Alger soutient un large éventail de programmes qui renforcent nos liens sécuritaires, économiques, de gouvernance, éducatifs et culturels ».