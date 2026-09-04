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Qui est Mohand Bourai, le nouveau gouverneur de la Banque d’Algérie nommé par Tebboune ?

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Lynda Ait Amedjkane
4 min de lecture
Qui est Mohand Bourai, le nouveau gouverneur de la Banque d’Algérie nommé par Tebboune ?
Mohand Bourai prend les commandes de la Banque d’Algérie après la nomination de Mohamed Lamine Lebbou au ministère des Finances. Découvrez son parcours
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La Banque d’Algérie a un nouveau gouverneur. Mohand Bourai a officiellement pris ses fonctions jeudi 3 septembre à Alger, au terme d’une cérémonie de passation de pouvoirs avec Mohamed Lamine Lebbou, désormais ministre des Finances. Ce changement intervient deux jours après le remaniement ministériel décidé par le président Abdelmadjid Tebboune, qui a conduit à la nomination de Lebbou à la tête du ministère des Finances.

À la tête de la banque centrale, le nouveau gouverneur arrive avec un parcours construit dans le secteur bancaire algérien. Avant cette nomination, Mohand Bourai dirigeait la Banque de l’Agriculture et du Développement rural (BADR) et présidait également l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF).

Banque d’Algérie : Mohand Bourai officiellement installé dans ses nouvelles fonctions

La cérémonie de passation de pouvoirs s’est tenue au siège de la Banque d’Algérie, en présence de cadres de l’institution.

Mohamed Lamine Lebbou, qui occupait jusque-là le poste de gouverneur, a indiqué que le président de la République l’avait chargé de procéder à la passation de pouvoirs avec son successeur.

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« Le président de la République m’a chargé de procéder à la passation de pouvoirs à M. Mohand Bourai, en sa qualité de gouverneur de la Banque d’Algérie, à compter de ce jour », a-t-il déclaré à cette occasion.

Mohand Bourai a, pour sa part, remercié Abdelmadjid Tebboune pour la confiance accordée et pour la responsabilité qui lui a été confiée à la tête de la banque centrale.

Le nouveau gouverneur a également affiché sa volonté de travailler avec les différents acteurs du secteur bancaire et financier afin d’accompagner la dynamique économique du pays.

Cérémonie d’installation du nouveau gouverneur de la Banque d’Algérie

Cérémonie d’installation du nouveau gouverneur de la Banque d’Algérie

Qui est Mohand Bourai, le nouveau gouverneur de la Banque d’Algérie ?

Mohand Bourai est un responsable issu du milieu bancaire. Avant d’arriver à la Banque d’Algérie, il occupait le poste de directeur général de la BADR, une banque publique qui intervient notamment dans le financement des activités agricoles et du développement rural.

Il avait également pris la tête de l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF). Cette fonction lui a permis d’être directement en relation avec les différents établissements bancaires et financiers de la place.

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Son parcours comprend également un passage par la CNEP-Banque, où il avait exercé comme directeur général adjoint chargé des finances et de la comptabilité.

Cette expérience place ainsi le nouveau gouverneur au cœur d’un secteur qu’il connaît déjà, après avoir exercé des responsabilités à la fois dans une grande banque publique et au sein de l’organisation professionnelle représentant les banques et établissements financiers.

Réforme bancaire : le nouveau gouverneur face à plusieurs chantiers

La nomination de Mohand Bourai intervient alors que la réforme du secteur bancaire figure parmi les dossiers suivis par les autorités algériennes.

Le 27 juillet dernier, Abdelmadjid Tebboune avait exprimé son insatisfaction concernant le rythme de cette réforme. Le président avait notamment pointé le retard de certaines banques dans l’accompagnement de l’investissement, alors que des efforts étaient engagés pour réduire les lourdeurs bureaucratiques.

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« De grands efforts sont réalisés pour alléger la bureaucratie, mais les banques n’ont pas emboîté le pas », avait-il déclaré, avant d’affirmer : « Je n’abandonnerai pas la réforme bancaire ».

Le nouveau gouverneur prend donc ses fonctions alors que plusieurs axes de modernisation du secteur restent au centre des préoccupations des autorités.

Mohand Bourai veut travailler avec les acteurs de la scène bancaire et financière

Lors de son installation, Mohand Bourai a réaffirmé sa volonté de travailler avec l’ensemble des parties prenantes du secteur.

Il s’est engagé à « travailler avec l’ensemble des parties prenantes de la scène bancaire et financière, afin d’accompagner la dynamique économique que connaît le pays ».

Son expérience à la BADR et à l’ABEF constitue, à ce titre, un parcours directement lié aux établissements qu’il devra désormais superviser dans le cadre de ses nouvelles fonctions à la Banque d’Algérie.

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Avec cette nomination, Mohand Bourai succède à Mohamed Lamine Lebbou, qui rejoint le ministère des Finances après avoir dirigé la banque centrale depuis février 2026.

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Lynda Ait Amedjkane

Journaliste – Nation, société et actualité quotidienne

Lynda Aït Amedjkane est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360. Elle couvre principalement les sujets liés à la nation, à la société et aux faits divers qui rythment l'actualité quotidienne en Algérie.

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