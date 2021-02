Qui est Léna Mahfouf, cette Algérienne qui va surpasser Obama ?

Malgré qu’elle n’est pas née en Algérie, un pays qu’elle n’a jamais visité, Léna Mahfouf, une influenceuse d’origine Algérienne, doit une partie de son succès à un très fort attachement de son milieu familial à la terre natale, l’Algérie. Cette célébrité des réseaux sociaux, se rapproche inéluctablement de détrôner Obama, suite à la sortie de son livre « Toujours Plus ».

Une vraie star sur Instagram, avec plus de 2,8 millions de fans, Léna Mahfouf qui fait un tabac sur les réseaux sociaux français, avait décidé d’observer une pause dans sa carrière d’influenceuse, pour se consacrer à l’écriture de son livre intitulé « Toujours Plus ».

Le 24 septembre 2020, son livre est enfin publié. Un véritable succès en librairie, qui s’ajoute à sa réussite aussi fulgurante sur Youtube et Instagram. Le nombre d’exemplaires vendus de « Toujours plus », un livre sur le développement personnel, classe le bouquin derrière les mémoires de Barack Obama en France, en nombre de ventes.

Qui est Léna Mahfouf ?

Léna Mahfouf, ou les Léna Situations pour les intimes, est une influenceuse Française d’origine Algérienne, âgée seulement de 23 ans. Elle avait commencé sa carrière en faisant des vidéos dans sa chambre d’ado, ce qui l’avait mené, grâce à sa motivation et à son talent, à devenir l’une des stars d’Instagram, avec un impact important sur des centaines de milliers de fans, et des contrats avec des grandes maisons de mode comme Vogue, Dior et Zara.

Les parents de Léna Mahfouf ont quitté l’Algérie dans les années 1990, suite à la montée du terrorisme islamiste, qui ne tolérait pas la vue d’esprits brillants et ouverts sur le monde. Le père de la jeune fille est un artiste marionnettiste Algérien, et sa maman est l’une des rares Algériennes qui ont pu devenir styliste modéliste.

Baignée dans un environnement familial créatif et multiculturel, la jeune influenceuse s’est nourri de la culture Algérienne de ses parents, et elle avait profité de la chance que la France lui avait offert, pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui.

La jeune fille confie que son succès est le fruit d’un travail acharné, et d’une passion sans bornes pour ce qu’elle fait. Aujourd’hui, Léna Mahfouf a tout ce dont une fille de son âge pourrait rêver, un succès professionnel et financier, et la reconnaissance de ses fans.

Mais la jeune fille, veut « Toujours Plus », comme l’indique le titre de son livre qui est également très personnel. Ce dernier est vendu à plus de 274 000 exemplaires, et il ne va pas tarder à détrôner celui du président américain Barack Obama.

Malgré les critiques, Léna Mahfouf, avec sa peau bronzée et ses cheveux frisés, est parvenue à se frayer un chemin dans le monde de l’écriture, un domaine qui est d’habitude réservée à une certaine élite bien spécifique en France.