Qui est le nouveau Premier ministre Aymen Benabderrahmane ?

Le président de la république Abdelmadjid Tebboune a nommé aujourd’hui, le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, comme nouveau Premier ministre.

L’information a été révélée par un communiqué de la présidence. Ainsi l’ancien ministre des Finances succède à Abdelaziz Djerrad à la tête du gouvernement.

Le communiqué de la Présidence a précisé, » Conformément aux dispositions de la Constitution, notamment son article 91, paragraphes 5 et 7 de celle-ci, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a nommé aujourd’hui M. Aymene Ben Abderrahmane Premier ministre ».

Par conséquent, le nouveau Premier ministre a été chargé de « poursuivre les consultations avec les partis politiques et la société civile à former le gouvernement, dans les plus brefs délais ».

Qui est Aïmene Benabderrahmane ?

Ancien gouverneur de la banque d’Algérie, Aymen Benabderrahmane occupait le poste de ministre des finances dans le gouvernement sortant d’Abdelaziz Djerad.

Le nouveau Premier ministre est né le 07 novembre 1960 à Mostaganem. Il a obtenu une licence en droit à la faculté de droit de Ben Aknoun à Alger.

Il a également obtenu un diplôme de l’École Nationale des Impôts de Claremont-Ferrand, France.

Aïmene Benabderrahmane était auparavant sous-directeur des travaux publics, de la construction et de l’hydraulique de l’Inspection Générale des Finances (IGF).

En Mars 2010, Aïmane Benabderrahmane a été nommé censeur au sein de la BA, par un décret signé par l’ex Président Abdelaziz Bouteflika le 01 Mars 2010.

Le 14 juin 2019, Aymen Benabderrahmane a été nommé par l’ancien Chef de l’Etat par intérim, Abdelkader Bensalah, au poste de Gouverneur de la banque d’Algérie.

Sa nomination est intervenue en remplacement de Amar Hiouani qui assurait l’intérim à la tête de l’institution monétaire, depuis la nomination de l’ancien Gouverneur au poste de ministre des Finances du gouvernement Bédoui, en l’occurrence Mohamed Loukal.

Lors du dernier remaniement ministériel partiel effectué par le Président Tebboune en juin 2020, alors que le pays fait face à un risque de marasme économique, Abderrahmane Raouya ancien ministre des Finances, a cédé son fauteuil au gouverneur de la Banque centrale, Aymen Benabderrahmane.