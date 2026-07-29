Qui est Khalida Boufedech, la nouvelle présidente de l’APN ?

Médecin spécialiste, responsable dans le secteur de la santé, élue locale puis députée… Khalida Boufedech vient d’ajouter une nouvelle étape à son parcours. Élue mardi 28 juillet à la présidence de l’Assemblée populaire nationale (APN), la représentante du Front de libération nationale (FLN) prend les commandes de la chambre basse du Parlement pour les cinq prochaines années. Cette élection marque également une première dans l’histoire de l’institution, puisqu’elle devient la première femme à présider l’APN.

De la médecine à la présidence de l’APN : le parcours de Khalida Boufedech

Née le 27 mai 1982, Khalida Boufedech est diplômée en médecine générale de l’Université d’Alger depuis 2008. Elle complète ensuite sa formation avec un diplôme d’études spécialisées en allergologie et immunologie clinique, obtenu en 2019, avant de poursuivre plusieurs formations dans des domaines liés à la santé et à la gestion.

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Elle débute sa carrière à l’Établissement public hospitalier d’Aïn Taya avant de rejoindre le Centre hospitalo-universitaire de Beni Messous, où elle exerce dans sa spécialité. En 2023, elle est nommée cheffe de service à la Direction de la santé de la wilaya d’Alger, une fonction qu’elle occupe avant son élection à la tête de l’APN.

Khalida Boufedech : u n engagement politique construit au fil des années

Parallèlement à sa carrière médicale, Khalida Boufedech s’engage en politique locale. Elle siège d’abord à l’Assemblée populaire communale (APC) de Bordj El Bahri entre 2012 et 2017, avant d’être élue membre de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) d’Alger en 2021.

Membre du comité central du FLN, elle dirige également la commission des femmes de la mouhafadha de Dar El Beïda et participe à plusieurs instances en lien avec le secteur de la santé.

Élue députée lors des législatives du 2 juillet, elle accède quelques semaines plus tard au perchoir de l’Assemblée populaire nationale.

Comment Khalida Boufedech a été élue présidente de l’APN ?

Les députés ont élu Khalida Boufedech avec une nette majorité. La candidate du FLN a obtenu 302 voix sur les 366 suffrages exprimés. Devant Amine Allouche, du Mouvement de la société pour la paix (MSP), qui a recueilli 57 voix. Et Rachid Hassani, du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), crédité de 7 voix.

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Le vote s’est déroulé au scrutin secret, conformément au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale. Qui prévoit ce mode d’élection lorsqu’il y a plusieurs candidats.

Avec cette victoire, Khalida Boufedech devient la nouvelle présidente de l’APN pour la durée de la 10e législature. Elle entre également dans l’histoire en étant la première femme à occuper cette fonction depuis la création de l’institution.

Cette élection intervient dans un Parlement où les femmes restent peu représentées. À l’issue des dernières législatives, elles ne sont que 25 à siéger sur les 407 députés que compte l’Assemblée, soit 6,14 % de l’effectif total.

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