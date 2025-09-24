Qui est Jean-Paul Vesco, l’archevêque d’Alger reçu par le président Tebboune ?

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce lundi au Palais d’El Mouradia l’archevêque d’Alger, le cardinal Jean-Paul Vesco, selon un reportage diffusé par la télévision nationale.

La rencontre s’est déroulée en présence de Boualem Boualem, directeur de cabinet de la Présidence, et de Youcef Belmehdi, ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, témoignant de l’importance accordée à cet échange par les plus hautes autorités de l’État.

Cette audience revêt une portée hautement symbolique. Figure majeure de l’Église catholique en Algérie, le cardinal Jean-Paul Vesco a été nommé archevêque d’Alger en décembre 2021, puis élevé au rang de cardinal le 13 décembre 2024 par le pape François, devenant ainsi l’un des 120 membres du collège cardinalice.

Il s’agit d’une nomination inédite depuis 1954 pour un prélat basé en Algérie, et qui témoigne d’une reconnaissance internationale de son engagement spirituel et humain en terre algérienne.

Qui est le cardinal Jean-Paul Vesco ?

Installé en Algérie depuis plus de deux décennies, Jean-Paul Vesco a acquis la nationalité algérienne en 2023, par décret présidentiel. Une démarche qu’il avait lui-même initiée, exprimant sa volonté profonde de continuer à vivre en Algérie, où il a tissé des liens durables avec la société.

Dans un entretien accordé au journal El Khabar, il a souligné que cette naturalisation était un « symbole fort d’un lien réel avec l’Algérie« , ajoutant qu’il entend « rester en Algérie jusqu’à la fin de sa vie« , à l’image de son prédécesseur, Mgr Henri Tessier.

La présence du cardinal au sein du collège des cardinaux — alors que certaines capitales catholiques n’en comptent actuellement aucun — est perçue comme un message de paix et de respect mutuel entre les communautés, dans une région marquée par la diversité religieuse et culturelle.

Jean-Paul Vesco : Entre Gaza et l’Algérie, une voix pour la justice et la mémoire

Outre les sujets nationaux, Jean-Paul Vesco est aussi une voix engagée sur la scène internationale. Ayant vécu plusieurs années à Jérusalem et dans la bande de Gaza, il s’est exprimé à plusieurs reprises sur la tragédie en cours en Palestine.

Il dénonce fermement le « génocide à Gaza » et appelle la communauté internationale à reconnaître les crimes de guerre perpétrés contre les civils. « Ce n’est pas un simple conflit, mais une injustice historique prolongée, fondée sur un mensonge colonial », a-t-il déclaré.

La rencontre de ce 23 septembre entre le président Tebboune et le cardinal Vesco s’inscrit ainsi dans une dynamique de dialogue interreligieux, de reconnaissance réciproque et de cohabitation harmonieuse entre les différentes composantes spirituelles de l’Algérie contemporaine.