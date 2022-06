Qui est Ikram Ais, l’Algérienne fraîchement diplômée de Harvard ?

Ces derniers temps, nombreux sont les Algériens qui se retrouvent impliqués dans des affaires clandestines. Ces dernières faisant généralement objet de violone, d’agression de trafic … D’un autres côté, y a ceux qui tentent le tout pour briller. C’est notamment le cas d’Ikram Ais.

En effet, cette étudiante en faculté de droit a reçu, le dimanche 29 mai 2022, son diplôme attribué par l’université de Harvard, sis à Cambridge en Amérique. Le même établissement a également octroyé, le mois de juin 2021, le prix de la « Citoyenneté et le leadership social » à cette même étudiante.

Le parcours très brillant d’Ikram Ais

Originaire de la wilaya de Mascara, Ikram suit son rêve de devenir juge au conseil constitutionnel algérien. Pour s’y faire, Elle entamé ses étude en Droit à l’université d’Oran 2. Pour tenter par la suite de décrocher sa place au programme MEPI Student Leaders, financé par l’ambassade des USA en Algérie. Cependant, avant de rejoindre le territoire américain, Ikram s’est vu construire une carrière dans l’enseignement; en travaillant au BLC (British Language Centre) comme enseignante d’anglais.

Par ailleurs, cette Algérienne a déjà occupé le poste de maître de conférences en droit à la faculté d’économie de l’université d’Oran 2 et conseillère juridique auprès des migrants et réfugiés subsahariens et syriens en Algérie.

Le brillant parcours d’Ikram Ais ne s’arrête pas à ce niveau. Cette Algérienne est aussi éducatrice aux droits humains mais également choisi pour être la plus jeune élue au programme D’Amnesty international Algérie. Où, elle a acquis une grande expérience en travaillant pour des organisations à but non lucratif en Europe et en Afrique du Nord.

Elle enchaine, ensuite, les expériences dans le domaine des droits humains à l’université, qui l’a accueilli au USA, Harvard. Elle intègre donc les défenseurs des droits de l’homme, comme étant directrice d’activisme. Mais auparavant, la fondation Konrad-Adenauer, CRISP en région du MENA …

Ikram reçoit les félicitations de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Algérie

C’est au bout d’une année de l’obtention de son prix de Citoyenneté, que la jeune Ikram Ais s’est vu attribué le diplôme de la faculté de droits de Harvard. En présence de ses parents, qui se sont déplacés pour assister à la cérémonie de remise des diplômes.

Pour sa part, le 3 juin 2022, l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique a félicité la jeune algérienne pour ses réalisations; dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook. Et ce en partageant des images d’Ikram Ais, de sa famille, mais également de la cérémonie.