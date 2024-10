Qui est Ibrahim Maza, la nouvelle pépite de l’équipe d’Algérie ?

L’Algérie s’offre une nouvelle pépite. Il s’agit du Germano-algérien Ibrahim Maza. Ayant changé sa nationalité sportive il y a quelques semaines, il enregistre d’ores et déjà sa première sélection chez les Verts, à 18 ans seulement.

La liste de Petkovic pour le stage du mois d’octobre a été marquée par des nouveautés. Mais la surprise du chef, c’est évidemment la convocation du Germano-algérien, Ibrahim Maza. À 18 ans seulement, il vient d’enregistrer sa première sélection chez les Verts.

« J’ai décidé de mettre certains joueurs de côté et de privilégier Ibrahim Maza. Il est jeune, mais je suis convaincu qu’il représente une partie du futur de cette sélection. C’est une belle opportunité pour lui, et je suis certain qu’il saura en profiter », a commenté Petkovic la convocation de Maza.

Qui est Ibrahim Maza ?

Né le 24 novembre 2005 à Berlin de père algérien et mère vietnamienne, Ibrahim Maza a été formé au Hertha Berlin, club dans lequel il a fait toutes ses classes. Son talent et ses bonnes performances lui ont valu d’être promu en sénior à 17 ans seulement. Mieux, c’est un international allemand U18 U19 et U20.

Depuis l’entame de la saison en cours, il a disputé sept matchs avec Hertha Berlin en Bundesliga 2. Il compte déjà 2 buts et une passe décisive. Ce qui est déjà satisfaisant pour un jeune joueur de 18 ans et dans un championnat d’un bon niveau.

Bien qu’il soit né, grandi et formé en Allemagne, Maza a fait son choix dès son jeune âge. En effet, c’est pour l’Algérie qu’il a opté. Il y a quelques semaines, il a changé sa nationalité sportive, en passant de l’allemande à l’algérienne.

Ainsi, l’Algérie s’offre une nouvelle pépite, qui s’ajoute aux Bouanani, Chaïbi ou encore Ait-Nouri. Le moins que l’on puisse dire, c’est un grand acquis pour la sélection nationale puisqu’il s’agit d’un joueur prometteur, vu l’énorme potentiel dont il jouit.

Le joueur réagit à sa 1ʳᵉ convocation chez les Verts

Ibrahim Maza a réagi dans la foulée à sa première convocation chez les Verts. Dans une publication sur son compte Instagram, il revient sur son choix d’opter pour l’Algérie et se dit hâte de faire ses débuts avec la sélection nationale.

« Ces dernières semaines, des nouvelles circulent que j’ai décidé de me représenter l’équipe nationale algérienne à l’avenir. J’aurais aimé vous informer moi-même. Une décision prise après une longue réflexion. J’avoue que les conseils de ma famille et mon agent ont pesé dans mon choix. Ça n’a pas été facile pour moi, car j’ai pu acquérir une belle et importante expérience dans les équipes allemandes. Aussi, j’ai toujours été encouragée et soutenue par mes entraîneurs. Par conséquent, je voudrais remercier tous les entraîneurs et encadreurs pour les années passées en U18, U19 et U20 au DFB. Mais Divers facteurs ont joué un rôle dans ma décision », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « En optant pour l’Algérie, j’ai immédiatement l’opportunité de jouer dans l’équipe nationale A. C’est pourquoi j’ai déjà hâte de disputer mon premier match international avec l’Algérie la semaine prochaine ».