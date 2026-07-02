Qui est Hamza « La Douane » ? L’adolescent franco-algérien de 14 ans devenu la cible de l’extrême droite

Un pistolet à eau, 14 ans, et toute une frange politique en ébullition. En l’espace de quelques jours, Hamza La Douane est devenu le collégien, d’origine algérienne, le plus célèbre — et ciblé — de France. Pour une partie de la droite et de l’extrême droite, cet adolescent turbulent aurait transformé le canal Saint-Martin en zone de non-droit.

Il est apparu sur les réseaux sociaux en même temps que la canicule. Hamza, surnommé « La Douane », est un adolescent de 14 ans devenu en quelques semaines une figure virale et controversée en ligne.

En effet, le jeune homme s’est fait connaître via des vidéos diffusées sur Snapchat puis largement relayées sur TikTok, Instagram et YouTube, où il met en scène un système de péage improvisé.

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Hamza « La Douane » agite le canal Saint-Martin

Dans ces images virales, on voit l’adolescent endosser le rôle d’un faux douanier, en créant un péage fictif où il demande de l’argent aux passants. Il interpellait notamment les cyclistes pour leur demander 2 euros pour les laisser passer, sous menace de jets d’eau avec son pistolet à eau.

Provocations en série, bravades face aux policiers municipaux… L’adolescent n’hésite pas à chercher le conflit. Une recette parfaite pour faire grimper les vues, mais qui alimente inévitablement les tensions et l’inquiétude générale.

Ce phénomène a rapidement dépassé le simple divertissement en ligne, attirant l’attention des médias et des autorités en raison de la multiplication et de la diffusion massive de ses vidéos. Si une partie des internautes y voit une mise en scène destinée au buzz, d’autres dénoncent des débordements et un rapport problématique à l’espace public et à la police.

Hamza, ce gamin algérien (Oran) de 13 ans, torse nu, fout le bordel quotidiennement au Canal Saint-Martin. Les Parisiens font des selfies avec lui comme une star.

Pendant ce temps, l’Aide Sociale à l’Enfance et Macron dorment.

Résultat : futurs caïds en préparation.💥 pic.twitter.com/Zj3VAVybXB — Rafael Sereti (@RafaelSereti) June 29, 2026

Sous contrôle judiciaire

Visé par une garde à vue le 27 juin pour dégradations et violences en réunion, l’adolescent a retrouvé la liberté en moins de 24 heures. De retour sur le canal, il s’en amuse sur ses réseaux : « Il y avait la clim », lâche-t-il au sujet de sa cellule. Bien qu’il ait confirmé au Parisien son placement sous contrôle judiciaire et deux amendes pour baignade interdite, le collégien affirme ne pas comprendre la tempête politique et médiatique qui fait rage autour de lui.

Le répit aura été de courte durée. Mercredi, le jeune Hamza, alias « La Douane », a de nouveau été interpellé par la police. Filmée et relayée sur X par un journaliste, la scène montre l’adolescent de 14 ans embarqué par plusieurs policiers, sous les yeux d’une foule de curieux rassemblés sur le canal.

De phénomène TikTok à obsession de l’extrême droite

Sous ses vidéos, le débat se fracture. Il y a ceux qui s’amusent de cet ado un peu chambreur, et les riverains, excédés par des nuisances bien réelles : terrasses arrosées, bousculades et baignades interdites. Mais un troisième camp a vite squatté l’espace commentaire : celui de la haine et du racisme décomplexé.

Sur CNews, le député RN Julien Odoul fustige une jeunesse livrée à elle-même, tandis que le média d’extrême droite Frontières va jusqu’à parler de « terreur »… à propos d’un collégien de 14 ans. Résultat ? Un gamin de 14 ans devient, en quelques jours, un totem politique.

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