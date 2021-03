Qui est Farid Zineddine Bencheikh le nouveau DGSN ?

Farid Zineddine Benchikh vient d’être nommé, ce mardi 16 mars 2021, à la tête de la Direction générale de la Sûreté nationale en remplacement de Khelifa Ounissi, a annoncé le ministère de l’Intérieur.

Le nouveau Directeur général de la sûreté nationale avait occupé plusieurs postes de responsabilité au sein même de la sureté nationale avant de finir à sa tête. Il avait été, en effet, Directeur de Sûreté de wilaya à Bechar puis à Jijel.

Ensuite, il a occupé le poste d’inspecteur régional de la police pour la région du sud-est du pays, puis le poste d’inspecteur général de la région centre de la sûreté nationale depuis septembre 2019.

Le dernier poste que Farid Zineddine Benchikh a occupé avant d’être nommé ce mardi comme DGSN, c’est le poste de contrôleur général. Un poste où il avait été promu en juillet 2020 en compagnie de huit autres cadres de la DGSN.

Au-delà des postes de responsabilité qu’il avait occupé au sein de la police nationale, le successeur de Ounissi Khelifa avait également un parcours académique et matière de recherche en psychologie.

Chercheur en matière de psychologie criminelle et en criminologie

Il était, en effet, un chercheur en matière de psychologie criminelle et en criminologie, domaine lutte antiterroriste. Et avant cela, il avait été praticien dans les prisons françaises à la fin des années 80 et début des années 90.

Farid Zineddine est également titulaire de deux DEA, psychanalyse et philosophie du droit, et d’un doctorat en criminologie. Dans les années 90, il est rentré en Algérie pour travailler dans les départements chargés de la lutte antiterroriste et en même temps enseigner à l’Université de droit et les instituts spécialisés.

Il a à son actif plusieurs ouvrages dont « La symbolique de l’acte criminel », et plusieurs autres parutions, dont « Essai de criminologie », « L’autopsie de la tragédie algérienne, terrorisme », « La pénologie » et « La psychologie criminelle ».