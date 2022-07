Qui est Djahid Zefizef, le nouveau président de la FAF ?

C’est fait ! le successeur de Charaf-Eddine Amara à la présidence de la FAF est officiellement connu. Il s’agit de Djahid Zefizef. Ce dernier, a été élu nouveau président par l’assemblée général élective. Il gérera la première instance du football national pour le reste du mandat 2021-2025.

Comme prévu, c’est ce matin que l’assemblée général élective pour élire le nouveau président de la FAF a eu lieu, dans la salle des conférences du complexe olympique Mohamed Boudiaf. En effet, c’est à partir de 10h que les travaux de l’AG élective ont commencé. Les deux prétendants Abdelhakim Serrar et Djahid Zefizef ont donné la première parole. Ils ont dévoilé, avec plus de détails, leur programme électoral devant les membres de l’AGe. Comme chaque assemblée, on a assisté à quelques altercations verbales, n’était l’intervention des sages.

Le vote commence, les membres de l’AG élective donnent leur voix. C’est finalement Djahid Zefizef qui a été élu nouveau président, avec 52 voix contre 34 pour Abdelhakim Serrar. Il succèdera donc officiellement à Charaf-Eddine Amara à la présidence de la FAF. Il terminera le reste du mandat 2021-2025.

Djahid Zefizef, un connaisseur au football avec un CV riche

Agé de 61 ans, Djahid Zefizef est natif de Constantine. Il est PDG du groupe des sociétés nationales agroalimentaires. C’est un ancien dirigeant de club. Il a déjà eu l’occasion d’occuper plusieurs postes au sein de la fédération algérienne de football.

Zefizef avait notamment la responsabilité de l’équipe nationale à l’ère Mohamed Raouraoua, qui lui avait ouvert les portes de l’instance de Dely Brahim. Il est d’ailleurs l’un des acteurs de l’ombre ayant contribué à préparer le déplacement des Verts à Oum Derman (Soudan) en 2010.

Par la suite, il avait été élu dans la liste de Kheireddine Zetchi, lors du précédent mandat olympique. Il a occupé le poste de président de la commission finances, avant de présenter sa démission du bureau fédéral en 2018.

Le mois de janvier dernier, il a été nommé manager général de la FAF. Après avoir accompli convenablement sa mission, il s’est porté candidat pour la présidence de la première instance du football national.

A noter que plusieurs figures connus sur la scène footballistique font parti du président élu. On cite, entre autre, Mohamed Maouche, Mohamed Ghouti ou encore Hakim Medane.