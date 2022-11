Qui est Chakib Baho, le plus jeune auteur algérien en France ?

Beaucoup d’Algériens se démarquent à l’international, de par leurs exploits sportifs ou même intellectuels mais l’histoire de cet Algérien sort du commun, et pour cause son très jeune âge.

C’est l’histoire de Chakib Baho, un jeune Algérien âgé de 15 ans qui publie déjà son premier roman.

Un roman qu’il appellera « L’Ascension des damnés », constitué de 56 pages et publié aux éditions « Vérone éditions ». Chakib est déjà un habitué du monde littéraire et ce malgré son jeune âge, il a déjà remporté deux prix en 2019 et 2020. C’était ceux du concours Prix Ouest Jeunesse organisé par le Printemps du livre. C’est d’ailleurs ces deux exploits qui ont, à ses yeux confirmer sa volonté de se tourner vers l’écriture.

Chakib Baho : l’histoire d’un jeune écrivain algérien

Dans une entrevue accordée au média français Ouest France, Chakib revient sur ces origines mais aussi sur son parcours. Orphelin de par sa mère dès l’âge de 5ans, il a été élevé par ses grands-parents maternels Mohamed et Aïcha en Algérie avant d’arriver en France en 2018 alors qu’il n’avait que 11 ans.

Il a donc été accueilli par sa tante en Saint-Hilaire-de-Loulay une commune française située dans le département de la Vendée en région Pays de la Loire, il est scolarisé au collège Michel-Ragon.

Chakib a tenu à revenir sur le soutien apporté par l’ensemble de l’équipe pédagogique, mais aussi à l’intégration qui a été facilitée par « ses camarades de classe, qui sont encore ses amis ». Actuellement, il poursuit sa scolarité au sein du lycée Léonard-de-Vinci, à Montaigu-Vendée.

L’Ascension des damnés : de quoi parle le livre ?

Avant d’exposer les thématiques abordées par Chakib dans son livre, nous devons revenir sur ses inspirations. Il explique qu’il a été « bercé par les contes » , mais qu’il s’est inspiré des livres d’aventures et de fiction comme Jules Verne, Philip Pullman, Jules Renard, Perrault…Il s’est aussi intéressé aux œuvres littéraires, comme Vieil homme et la mer d’Ernest Hemingway.

Dans son livre, il parle d’Adel, un jeune adulte « gagné par la paupérisation ». Il est confronté aux « fatalités de la société » et rêve d’un monde meilleur quand il se retrouve téléporté à travers un portail magnétique dans un univers parallèle. L’ascension des damnés est donc un récit fictif, englobé d’intrigue.