Qui est Badi Lalla, la maman spirituelle de tous les Touaregs ?

Badi Lalla est née au sud de la wilaya de Tamanrasset, mais elle est surtout la fille d’un Sahara sans frontières. Badi Lalla a maintenant 84 ans, et elle est comptée parmi les précurseurs du genre musical Tichoumaren, ou le Blues Touareg.

Au cours d’une prestation surréaliste donnée à Paris, aux côtés de ses protégés, les membres du groupe mythique Tinariwen, la voix à la fois suave et rocailleuse de la Pasionaria Lalla Badi, évoquait avec force et tendresse les paysages mythiques du Sahara.

Avec sa présence remplie de bienveillance sur la scène, et son charisme monstrueux quand elle se met à chanter, à jouer ou à danser, Lalla Badi se classe sans conteste comme une Diva de la musique et de la culture Terguie. Quand Badi Lalla chante, les frontières disparaissent, ses mots deviennent des larmes millénaires des touaregs de tous les pays qui pleurent les malheurs de leurs frères.

La mère spirituelle des Touaregs

Badi Lalla est née en 1937 à Ain Guezzam, et depuis l’age 10 ans, aux côtés de sa mère, elle a commencé à chanter et à jouer le patrimoine musical Touareg. En 1963, Badi Lalla est déjà une virtuose de Tindi, qu’elle chante et joue à la perfection.

À Tamanrasset, à Paris ou bien au Tchad, elle est toujours vêtue de Tisseghnest, l’habit traditionnel de la femme Touareg. Lalla Badi, qui commence à boiter sous le poids de ses 84 ans, est considérée comme la mère spirituelle de tous les Touaregs.

Quand Lalla Badi chante « C’est le désert qui parle« , c’est ainsi que les colonnes de presse françaises parlaient de cette diva Algérienne qui avait enchanté la capitale Paris après sa prestation en compagnie des membres de Tinariwen.

Badi Lalla, la doyenne du Tindi

Son premier Album est sorti en 2017. Avec sa voix cassée par le poids des années, Badi Lalla apporte, malgré son âge, beaucoup de modernité au genre baptisé Tindi, du nom du tambour qui l’accompagne.

Malgré les sonorités de la guitare électrique ajoutés au genre ancestral, on ressent que la musique de Badi lalla est un retour aux sources, un vrai hommage à la poésie féminine.

Avec l’introduction de la basse également, le Tindi de Lalla Badi, appelé par certains le Tindi Guitare, offre ainsi au blues un voyage retour vers ses origines lointaines.

La musique de Badi Lalla est un vrai travail de recherche qui permet de préserver le genre Tindi, une poésie ancestrale que les Touareg se transmettent de génération en génération, et qui n’est chantée d’habitude que dans des cercles de nobles, lors de cérémonies initiatiques sacrées.