Qui est Amar Belani, l’envoyé spécial chargé du Maghreb ?

Selon les premiers éléments dévoilés du plan d’action du gouvernement, le président Tebboune a décidé de créer sept nouveaux postes diplomatiques de premier plan. Sept envoyés spéciaux ont été, en effet, choisis, et parmi eux Amar Belani, nommé envoyé spécial chargé du Maghreb et du Sahara Occidental. Ce diplomate va devoir gérer le lourd dossier de ce qui reste de relations entre l’Algérie et le Maroc. Mission qui ne lui est pas du tout étrangère.

Amar Belani est connu pour avoir déjà occupé le poste de porte-parole du ministère des Affaires étrangères, mais ce qui lui vaut sa renommée dans la sphère médiatique, sont surtout ses déclarations prononcées lors de son passage en tant qu’ambassadeur de l’Algérie auprès de la Belgique, de l’Union européenne et de l’OTAN. Des déclarations souvent en rapport avec la question du Sahara Occidental et du Maroc, ce qui lui valait d’être toujours en conflit vis-à-vis du Royaume Chérifien et de sa presse.

Un envoyé spécial chargé du Maghreb ou du Maroc ?

À se fier à la presse Marocaine, notamment celle proche du régime, Belani Amar est l’ennemi public numéro un des relations diplomatiques entre l’Algérie et le Maroc. Ce qui avait valu à Belani cette réputation, sont ses positions fermes, extrêmes et radicales envers le Maroc, notamment en ce qui concerne la question du Sahara Occidental. Son poste à Bruxelles, ou il a passé six ans, le mettait très près des terrains de luttes diplomatiques pour la cause Sahraouie.

Outre le Sahara Occidental, Belani n’a jamais hésité à attaquer le Maroc concernant la région du Rif. En 2017, le diplomate Algérien a dénoncé « l’ambiguïté qu’entretiennent l’Union européenne (UE) et ses États membres concernant la vague de répression et d’arrestations arbitraires dans le nord du Maroc (Rif) ».

En 2021, suite à la note verbale d’Omar Hillale, l’ambassadeur marocain, concernant le MAK, Amar Belani ne mâchait plus ses mots. Malgré la machine arrière affichée par le Makhzen, le diplomate Algérien indique qu’un tel acte n’engage pas que l’ambassadeur marocain, mais le roi, ainsi que son gouvernement. Pour Belani, il n’y a pas de doute, il s’agit d’une position politique.

Quelques jours après ses déclarations acerbes, éloignant toute perspective de médiation entre l’Algérie et le Maroc, Bellani est nommé envoyé spécial chargé du Maghreb et du Sahara Occidental. Un geste sans ambiguïté aucune de la part de la diplomatie Algérienne.