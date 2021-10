Qui est Alain Losbar, le nouveau Chef Exécutif de l’hôtel Sofitel d’Alger ?

La restauration étant le cœur battant de chaque hôtel, il est primordial pour chaque établissement d’offrir à ses clients ce qui se fait de meilleur en terme d’art culinaire.

Dans cette perspective, et traduisant la volonté de sa direction d’en faire une destination de choix, entre-autres, notamment en matière de gastronomie et les services qui y sont associés, l’hôtel Sofitel Algiers Hamma Garden vient d’accueillir un nouveau Chef Exécutif, l’un des plus célèbres et des plus brillants du groupe Accor : le Chef Alain Losbar.

En effet, et après avoir sillonné le monde entier, une nouvelle conquête l’a amené en Afrique, plus précisément, à Alger, en Algérie.

Ainsi, le Chef Alain Losbar est depuis le mois d’août 2021, le nouveau Chef Exécutif de l’hôtel Sofitel Algiers Hamma Garden ; un hôtel du groupe Accor qu’Alain Losbar connaît très bien, au vu de sa longue expérience au sein de plusieurs de ses hôtels à travers le monde, notamment lors des 14 années qu’il a passé en Angleterre, dont deux d’entre-elles dans la capitale, Londres.

Après la France, l’Espagne, la Thaïlande, l’Angleterre, et plus récemment la Hongrie, un nouveau challenge vient s’ajouter à la longue liste des défis que le Chef Exécutif Alain Losbar s’était lancé et le voici ici, à Alger, au Sofitel Algiers Hamma Garden qui est, rappelons-le, le premier hôtel du groupe Accor ouvert en Algérie dans les années 1990.

Interviewé sur ce sujet, le Chef Alain Losbar s’est dit être ravi d’être en Algérie et avoir hâte de découvrir la gastronomie riche de ce beau pays du bassin méditerranéen. Il affirme avoir déjà été inspiré par la diversité qui caractérise ce pays, mais aussi, par la bonté et la générosité de ses habitants qui l’ont si bien accueilli.