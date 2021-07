Qui est Ahmed Zeghdar, le nouveau ministre de l’Industrie ?

La nouvelle composante du nouveau Gouvernement dirigé par Aïmene Benabderrahmane, a placé Ahmed Zeghdar comme nouveau ministre de l’Industrie en remplacement de Mohamed Bacha.

Le nouveau ministre de ‘l’Industrie , Ahmed Zeghdar, qui a pris hier ses fonctions suite à sa nomination par le président de la République en remplacement de Mohamed Bacha, a occupé plusieurs postes clés dans le secteur des finances et le d’Industrie.

Ahmed Zeghdar, est un ancien parlementaire et élu du Front de libération nationale (FLN), lors des dernières législatives du 12 juin.

Le remplaçant de Mohamed Bacha, occupait auparavant le poste du président de la commission finances et budget de l’APN sortante.

Les premiers mots d’Ahmed Zeghdar comme nouveau ministre

Pour ses premiers mots à la tête du secteur de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a qualifié sa nouvelle mission de « lourde responsabilité », indiquant que « l’industrie est la locomotive de la croissance économique et la vitrine de la souveraineté de l’Etat, c’est aussi un facteur de réponse aux besoins des citoyens ».

« Je ne ménagerai aucun effort pour que nos entreprises industrielles atteignent la créativité et l’innovation technologique à même de renforcer leur compétitivité, nous allons opter pour le développement de nos start-up innovantes dans le secteur et la pérennité et la protection des entreprises », a-t-il déclaré.

Son plan d’action tend également à « développer les branches industrielles équilibrées financièrement et qui jouissent d’une activité positive, notamment celles à caractère prioritaire dans le programme du président de la République et à impact direct dans la création de la richesse et de l’emploi ».

« Nous allons soutenir et plaider pour une formation qualitative et efficace de l’élément humain dans le secteur pour une transition industrielle escomptée », a-t-il soutenu, mettant en avant l’importance du soutien de l’investissement industriel et la valorisation et la gestion rationnelle du foncier industriel.