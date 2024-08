Qu’est-ce que le CBD et comment fonctionne-t-il?

Le CBD est devenu un mot à la mode dans les secteurs de la santé et du bien-être ces dernières années. Mais qu’est-ce vraiment que le CBD et comment interagit-il avec notre corps ? L’objectif de cet article est de démystifier le CBD en examinant son histoire, ses effets ainsi que ses avantages potentiels.

Les bases du CBD

Le CBD est le cannabidiol, un composé naturel présent dans les plantes de cannabis. Il ne provoque pas de sensation de « high » comme son cousin célèbre, le THC (tétrahydrocannabinol). Bien qu’il y ait plus de 100 cannabinoïdes présents dans les fleurs de cannabis, ce composé a attiré une attention particulière en raison de son potentiel de guérison.

Habituellement, le CBD provient du chanvre, une variété de la plante Cannabis sativa. Ce type de cannabis contient beaucoup de CBD mais une faible quantité de THC (moins de 0,3 %). Cette distinction est importante car elle implique que les produits à base de CBD dérivés du chanvre ne vous feront pas planer.

Comment fonctionne le CBD dans notre corps

Le système endocannabinoïde (SEC) fournit des réponses sur la manière dont le CBD fonctionne. Ne vous inquiétez pas si vous n’avez jamais entendu parler de ce terme, c’est courant.

Il s’agit d’un système de signalisation complexe composé de cellules présentes dans le corps humain. Il surveille diverses activités comme le sommeil, l’humeur, l’appétit, la mémoire et la reproduction. Le SEC existe et fonctionne même sans utilisation de cannabis. Cela inclut la production de molécules appelées endocannabinoïdes par votre corps, ainsi que des récepteurs répartis dans tout le corps, et des enzymes qui les décomposent.

Le CBD ne se lie pas directement aux récepteurs cannabinoïdes comme le fait le THC. Au lieu de cela, il emprunte d’autres voies qui incluent :

Le processus de guérison des enzymes : Ainsi, le CBD ralentit les enzymes pour qu’elles ne décomposent pas rapidement les endocannabinoïdes, leur laissant plus de temps pour produire leurs effets sur le corps. Affectation des récepteurs non cannabinoïdes : Dans ce cas, il s’agit des récepteurs de la sérotonine des gens ordinaires, qui ont une influence directe sur l’humeur. Augmentation de la production d’endocannabinoïdes : De cette façon, la quantité d’endocannabinoïdes produits par notre corps peut être augmentée par le CBD lui-même.

Les meilleurs avantages et résultats potentiels

Actuellement, les recherches sur le CBD sont en cours ; cependant, des études préliminaires, ainsi que des preuves anecdotiques, semblent indiquer qu’il pourrait avoir divers avantages potentiels :

Soulagement de la douleur : En influençant l’activité des récepteurs endocannabinoïdes, en réduisant l’inflammation et en interagissant avec les neurotransmetteurs, il peut aider à soulager la douleur chronique. Réduction de l’anxiété : Plusieurs études suggèrent que le CBD pourrait être capable de soulager les symptômes des troubles anxieux. Meilleur sommeil : Le CBD pourrait aider à résoudre les problèmes d’endormissement et de maintien du sommeil. Neuroprotection : Des recherches préliminaires montrent que le CBD pourrait posséder des propriétés neuroprotectrices bénéfiques pour les personnes souffrant de troubles neurologiques. Santé de la peau : L’acné est une affection cutanée dont l’inflammation pourrait être réduite grâce à la propriété anti-inflammatoire du CBD.

Il convient de noter qu’il reste encore de nombreuses recherches à mener sur ces avantages potentiels prometteurs afin de comprendre pleinement ce qu’il fait ou est utilisé pour.

Formes et utilisation

Il existe différentes manières d’utiliser le CBD. Chacune de ces méthodes présente des avantages distincts pour des besoins et des goûts particuliers :

Huiles et teintures : Principalement prises par voie sublinguale, ces liquides sont rapidement absorbés et ont un taux de biodisponibilité élevé. Il est facile de régler la posologie en modifiant le nombre de gouttes prises. La plupart des huiles et teintures sont proposées dans différentes saveurs pour masquer le goût inhérent du CBD.

Comestibles : Les aliments et boissons infusés au CBD offrent aux utilisateurs un moyen de le prendre de manière discrète ou agréable. Ils incluent des options telles que des bonbons gélifiés, du chocolat, des boissons, etc. Bien que leurs effets puissent prendre plus de temps en raison de la digestion, ils durent généralement plus longtemps.

Topiques : Les crèmes, lotions et baumes peuvent être appliqués directement sur des parties spécifiques du corps. Ils sont particulièrement populaires car ils aident à soulager les douleurs localisées ou les problèmes de peau. Étant donné que les topiques ne pénètrent pas dans la circulation sanguine, les personnes qui préfèrent éviter l’ingestion de CBD les privilégient.

Capsules : Celles-ci offrent un moyen simple de mesurer votre dose de CBD. Elles n’ont ni goût ni besoin d’être intégrées dans les routines quotidiennes comme les vitamines. La posologie régulière est mieux adaptée aux capsules.

Produits de vape : Cette technique permet l’introduction la plus rapide des composés dans le corps, car elle est absorbée directement par les poumons lors du vapotage, contrairement à d’autres modes d’ingestion ; cependant, il est important de noter les dangers associés au vapotage en général.

Lors du choix d’une forme de CBD, considérez des facteurs tels que le temps de début, la durée des effets, la facilité d’utilisation et vos besoins spécifiques.

Considérations sur la sécurité

Le CBD est généralement considéré comme sûr, bien qu’il puisse entraîner des effets indésirables chez certaines personnes, tels que la fatigue, des modifications des habitudes alimentaires et des mouvements intestinaux. De plus, le CBD peut interagir avec divers types de médicaments. Avant de commencer à utiliser le CBD, surtout si vous prenez d’autres médicaments, il est toujours conseillé de consulter un médecin.

Le statut légal du CBD peut prêter à confusion et varie d’un pays à l’autre et même d’un état à l’autre au sein des pays. Dans de nombreux endroits, le CBD dérivé du chanvre (avec moins de 0,3 % de THC) est légal, tandis que le CBD dérivé de la marijuana peut ne pas l’être. Vérifiez toujours les lois locales avant d’acheter ou d’utiliser des produits à base de CBD.

Conclusion

Le CBD semble être un élément intéressant avec des mérites potentiels de guérison. Bien que nous soyons encore en train d’apprendre comment il fonctionne et quels pourraient être ses effets complets, les études initiales sont prometteuses. Comme pour tout autre complément ou médicament, adopter une approche responsable concernant l’utilisation du CBD est essentiel. Cela devrait passer par la consultation de professionnels de santé, commencer à de faibles doses et observer les réactions corporelles au fil du temps. Plus nous mènerons de recherches sur ce cannabinoïde fascinant qui influence notre santé et notre qualité de vie, plus nous en saurons à l’avenir.